Зеленский высказался о коронации Карла III и показал свою сущность

6 мая в Великобритании прошла коронация Карла III Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Володымыр (это не опечатка!) Зеленский снова отжег. На церемонию коронации Чарльза его не взяли, там его супружница Олена с заменителем Зеленского премьером Денисом Шмыгалем шмыгала по Вестминстеру, вот Володымыр и отомстил. В своем очередном вечернем видеообращении.

- Сегодня глава правительства Украины и первая леди Украины представляют наше государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация короля Чарльза Третьего и королевы Камиллы, - объявил Зеленский. – От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху Британской монархии.

И вот если вы вдруг подумали, что историческое событие – это коронация, то ошиблись. Потому что оно – присутствие Олены Зеленской и Шмыгаля на церемонии какой-то там коронации. Именно их наличие символизирует начало "новой эпохи" для Великбритании. Не зря же "коронация уже состоялась", а они все еще "представляют".

Володымыр – он такой. У него не забалуешь. В Финляндии заявил, что ждет от Европы и США 400 миллиардов долларов на восстановление только тех регионов Незалежной, контроль над которыми он еще не утратил, и где его соратники продолжают "хозяйствовать". Или хозяйничать. На мове разницы особой нет.

А ежели кто будет против, то он такое может рассказать. Сами не захотите услышать. Такое…

Он даже намекнул тут на днях. Дескать, тревожит его репутация Вашингтона. Предлогом для таких заявлений стали уточки информации, о которых он узнал не от Белого дома, не от Пентагона, а, как и другие простые смертные – из сообщений агентств и новостей.

- Я не получал заранее информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона. У нас не было такой информации, - заявил он в интервью The Washington Post и еще разх повторил, уже конкретно про себя. - Лично у меня ее не было.

И объяснил, как последним тупым лохам этим американцам, что "такие утечки вредят репутации Вашингтона", но отказался отвечать на вопросы о том, реальная ли в указанных документах содержится информация.

- Если я вам отвечу, значит, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры, - пыжась, объявил он американцам.

При этом, насчет репутации Вашингтона тонко намекнул, что ему есть что сказать. Журналисты так и не получили ответ на вопрос, сказались ли утечки на доверительных отношениях между странами.

- Я не могу рисковать нашим государством, - пояснил он, намекая, что никакая демонстрация личных чувств не стоит того, чтобы после эмоционального выплеска потерять военную поддержку США.

Но в таком ответе явно чувствовалась затаенная обида. Тонкий намек на будущие толстые обстоятельства, касающиеся, в том числе, и репутации Вашингтона, а пикейные жилеты в Черноморске явно бы вынесли единогласное резюме, что Зеленский – это голова, а не только Чемберлен и Ллойд-Джордж.

Так что, смотрите, американцы, вот как перестанет Володымыр быть президентом Незалежной, ждут вас тогда те еще сюрпризы. Которые он обязательно расскажет – либо в интервью журналистам за большие деньги, либо на скамье подсудимых в надежде на смягчение наказания и уменьшение срока наказания.

Хотя лично я, например, не вижу особой разницы между тридцатью и двадцатью пожизненными сроками.