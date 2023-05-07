Военная спецоперация на Украине 7 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 мая 2023 года.

Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые прогремели 6 мая в Кривом Роге в Днепропетровской области, отметив, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10.00 по местному времени.

За сутки российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в зоне СВО. Их ликвидировали в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

В Минобороны РФ заявило, что уничтожено тридцать два украинских БПЛА в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное ЛНР, Горловка, Волноваха ДНР, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области.

Минобороны России сообщило, что российские силы уничтожили более 185 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет.