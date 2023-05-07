Песни SHAMAN о Родине и молодой кумир Валиевой: Кто из современных звезд на самом деле умеет петь

Джонни на эстраде 4 года, а Киркоров больше 35 лет. Джонни лидер на всех онлайн площадках, а у Киркорова аншлаги в залах Фото: соцсети

За прошедший год на нашей эстраде сменились лидеры хит-парадов. А мэтры сцены обновили репертуар и концертные программы. Популярные эстрадные исполнители не всегда сильные вокалисты, что не мешает им становится кумирами миллионов. Поклонники спорят в сети из-за вокальных данных артистов. А мы разобрались в теме с помощью профессионала – так кто же из страдных звезд умеет петь? Часть первая – разбор женского вокала вышла. Теперь часть вторая - профразбор мужского вокала.

Эксперт Юлия Таравкова (педагог по вокалу, автор песен и саундпродюсер) для KP.RU делает разбор вокальных данных и возможностей не только популярных, но и самых обсуждаемых эстрадных звезд 2023 года. Обсуждаем - вокальные возможности и их реализацию.

Педагог по вокалу Юлия Таравкова рассказала о вокальных данных самых популярных и обсуждаемых певцов 2023 года Фото: соцсети

Jony (Джонни)

За минувший год Jony получил множество музыкальных премий, оказался лидером на всех музыкальных площадках. В апреле 2023-го он взял сразу две номинации на премии «Жара»: «Лучший певец» и «Выбор VK Музыки» – как самый прослушиваемый артист. Jony заинтересовал широкую аудиторию участием и победой в телешоу «Маска» два года назад – люди стали слушать его музыку, и артист быстро стал лидером чартов. Сейчас музыкант в гастрольном туре по городам России, концерты у него расписаны на 2 года вперед. Автор и исполнитель хитов «Комета», «Титры», «Без тебя я не я», «Босс», «Ты беспощадна», «Мадам», «Камин», «Лилии», «Никак» выпустил уже три альбома.

Эксперт Юлия Таравкова: «На фоне всеобщего дефицита мелодизма и качественной поэзии-песни – Jony на эстраде как глоток кислорода. Отмечу: симбиоз трендового звучания, яркого мощного вокала и душевной лирики. 26-летний артист появился в нашем шоу-бизнесе всего 4 года назад, но уже покорил сердца своей «Кометой». В чем секрет такого успеха? У этого артиста абсолютно точно в таланте. Уже с детства мальчик сильно отличался вокалом в хоре от большинства; его замечали и отмечали педагоги, было много конкурсов, каверов. Парень стремился развиваться: сочинял песни, создал музыкальный лейбл с друзьями. Голос Jony очень гибкий, но при этом когда нужно - достаточно экстремальный. У него: красивая мелизматика (на один слог текста приходится четыре и более звуков мелодии – прим. Авт.), чистейшая интонация, обширный диапазон, мощные верхние ноты, красивейший грудной обертон, субтон. Певец с эмоционально заряженным вокалом, честно проживающий свои эмоции на сцене».

Сергей Жуков («Руки Вверх!»)

Единственный артист в стране, кто ездит со стадионными турами, собирает в регионах и столице самые большие залы – и так каждый год. Конечно, Сергей Жуков выпускает новые хиты, но люди ходят на его концерты поностальгировать под песни своей молодости.

Эксперт: «Любовь к творчеству Сергея Жукова могу сравнить с любовью к «Ласковому маю». Просто, банально: два прихлопа-три притопа. Примитивная гармония и тексты от которых впечатление - как будто слушаешь годами одну и ту же песню. И темы песен остались где-то в подростковом периоде. Тембр Сергея - как у большинства людей в караоке. Техники вокальной нет – он просто попадает в ноты. Но зато попадает – и это не у всех получается. Сложно говорить об этом артисте как о вокалисте – для меня это говорящий по нотам исполнитель дискотек. Любовь публики понимаю - иногда хочется просто танцевать. Музыка для ног и хороший многолетний бит».

SHAMAN

За минувший год SHAMAN (Ярослав Дронов) стал большой звездой. Каждая его песня оказывалась в трендах на онлайн площадках. Певец собирает большие залы по всей стране. Для тех, кто не смог побывать на концерте артиста – 8 мая в 22.20 на НТВ покажут телеверсию его сотого концерта, который прошел на сцене «Крокус Сити Холла».

SHAMAN записывает песни, и каждая тут же становится популярной Фото: соцсети

Эксперт: «Певец с хорошим образованием и высокой техничностью исполнения, музыка в жанре поп-рок и с отличительными элементами фолк вокала. Ярослав Дронов прошел свой путь к славе: многочисленные конкурсы («Фактор А», «Голос»), каверы в соцсетях… Истинную славу ему принесли патриотические песни, песни о любви к Родине. Большой отклик в сердцах людей нашло творчество молодого певца, который прославляет свою отчизну не ради своей славы, а потому что любит Родину. Подача слова, ритм и артикуляция прекрасны. По диапазону достаточно высокий голос. Активно используются элементы фолк-вокала, но при всем рокерском внешнем виде - в вокале мало экстрима. Рок-вокал предполагает собой плотную диафрагмальную опору, а у музыканта вся звонкость и фишка голоса - в полетных верхах. В вокале много высоких частот».

Владимир Пресняков

За минувший год у 55-летнего Владимира Преснякова случился новый виток популярности. И связано это не только с его участием в телешоу «Голос» как наставника. Интерес к его старым и новым песням, аналоговые концерты, уважение публики за патриотическую позицию.

Эксперт: «Люди настолько устали от немузыкального репа, однотипности, клонов и пошлости, что сейчас тренд на творчество артистов, где есть гармония и мелодизм. Поэтому Пресняков сейчас переживает новую волну популярности и востребованности. Во-первых, это самый узнаваемый тембрально певец. Никто не сможет его скопировать, потому что так петь может только Пресняков. Тенор - альтино, но самые яркие свои хиты он спел практически в высокой женской тиссетуре. К примеру, для исполнения песни «Зурбаган» искали певицу, а нашли Володю Преснякова. «Острова», «Недотрога», «Замок из дождя» - это очень высокие песни и так исполнить их мог только Пресняков. За счет того, что голос сломался - он стал звучать очень высоко микстово, но в его случае это настолько необычно, что это как раз и стало яркой отличительной чертой Преснякова. Очень талантливый, харизматичный, яркий, неординарный, музыкальный. Настоящий мелодист, романтик и певец прекрасного».

Ваня Дмитриенко

17-летний автор и исполнитель Ваня Дмитриенко – кумир молодежи, фигуристки Камилы Валиевой и многих взрослых. Дмитриенко пишет песни Лепсу, записал с ним дуэт. Сейчас артист снимается в одной из главных ролей сериала «Плакса» (аналог «Ранеток» - кино про музыкальную группу).

Кумир молодежи Ваня Дмитриенко пишет песни и Лепсу Фото: соцсети

Эксперт: «Пример юного артиста, который трижды подавал заявку на шоу «Голос», но его так и не взяли. Зато сегодня - это популярный, почти состоявшийся артист с «Золотым граммофоном» (стал самым юным обладателем премии за всю истории, за песню за песню «Венера-Юпитер»). Вывод: хотите стать артистом, пишите свои песни. Навряд ли этот певец выиграл бы «Голос», потому что он - не супер вокалист. Но где эти супер вокалисты «Голоса»? А Дмитриенко собирает залы. Манера исполнения Вани почти не отличается от большинства современного потока исполнителей: вокал, тембр, подача - такие же, как и у большинства современной молодежи. Но отличие есть – оно в песнях. Именно песни, а не вокал сделали Ваню известным. Так как это все-таки продюсерский проект, то успех - большая заслуга работы команды».

Филипп Киркоров

Тот редкий случай, когда артист и самый обсуждаемый, и одновременно талантливый вокалист. Киркоров на эстраде 35 лет и до сих пор у него на концертах аншлаги.

Эксперт: «Быть в тренде столько поколений – талант. Киркорова слушала еще моя бабушка, а сегодня он так же актуален и востребован. Чувствовать время - тоже талант. Сколько потрясающих певцов канули в лету именно от того, что не чувствовали время и продолжали петь то, что никому не интересно. Киркоров - действительно сильный и мощный артист, который делает шоу и честно работает. Танцует, поет, у него бесконечно новые образы и костюмы… Это певец, дарящий праздник и настроение зрителям, настоящий трудяга и шоумен. В начале карьеры песни были более мелодичными и сложными и по диапазону и по вокальной технике, думаю что его рабочий диапазон около 2,5 октав. Коллаборации с блогерами и хайповые песни («Цвет настроения синий») и тут же оперные классические арии - говорят о многогранности артиста. Песни Киркорова люди знают наизусть – это показатель популярности».