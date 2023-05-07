Покушение на Прилепина, атака дронов на самолет: украинская разведка не скрывает причастность к попыткам подлых диверсий

Вчера в Нижегородской области подорвали автомобиль с писателем Захаром Прилепиным и его другом и охранником, который в результате этого теракта погиб Фото: REUTERS

В Ивановской области отразили атаку дронов на военный аэродром, а в Тульской задержали ДРГ при приеме взрывчатки. За всем этим стоит начальник ГУР генерал Кирилл Буданов.

Как и писала вчера "Комсомолка", перед Днем Победы нас ждет резкое оживление украинских диверсантов. Вчера в Нижегородской области подорвали автомобиль с писателем Захаром Прилепиным и его другом и охранником, который в результате этого теракта погиб. Сегодня ФСБ отчиталась о нейтрализации следующих украинских диверсантов.

В Ивановской области на военном аэродроме "Северный" пресечена атака украинских дронов на самолет ДРЛО А-50, который базировался на данном аэродроме. А в Тульской области разыгрался целый экшн. Туда из Черниговской области Украины прилетел и сел легкомоторный "Аэропракт-А32", на котором встречающим диверсантам доставили взрывчатку. Вот только встречали его, к счастью, не только украинские диверсанты, и как только пилот сел в Тульской области, и он сам, и встречающие груз "члены ДРГ были задержаны в момент передачи средств поражения".

Перед Днем Победы нас ждет резкое оживление украинских диверсантов.

"Аэропракт-32" совершенно новый пассажирский самолет из серии "малой авиации", который увидел свет на Украине в 2014-м. Со скоростью 180 км/час он может лететь на расстояние до 1100 километров с пилотом и одним пассажиром в кабине. И его весьма трудно заметить средствами ПВО, поскольку он может осуществлять полет практически над самой землей. В зависимости от наличия или отсутствия пассажира самолет может брать на борт от 100 до примерно 200 кг грузов, которыми в данном случае и была взрывчатка. У него очень короткие разбег и пробег (не более 90 метров), что в сочетании с высоким расположением крыла позволяет ему садиться на небольшие площадки и даже отдельные лесные опушки. То есть заметить такую "птичку", особенно, когда она очень низко летит, и, тем более, взять ее на сопровождение – задача, мягко говоря, не из самых простых. Однако с момента пересечения украинской границы в районе Черниговской области и захода на территорию России, этот сверхлегкий самолет был взят под контроль, который осуществлялся вплоть до посадки.

Примечательно, что про эту ДРГ нашей спецслужбой уже в открытую говорится, что ее члены были завербованы украинской военной разведкой (ГУР Минобороны). Той самой, которой руководит молодой, да ранний генерал Кирилл Буданов, который, по информации из некоторых источников, имеет склонность к не самым традиционным сексуальны отношениям в плане ориентации и близко сошелся, в том числе, и на этой почве с руководством британской разведки (есть, есть у чопорных британских джентльменов такая слабость, которую они выносят вместе с дипломами из закрытых элитных школ уже не одно столетие).

Впрочем, сексуальная ориентация начальника украинской военной разведки нас сейчас интересует мало, пусть этим занимается его конкурент – глава СБУ Малюк. Нас же должно волновать, что Буданов совершенно открытый враг, злой, умный, наглый и очень-очень опасный. Именно его агенты стоят за взрывами на Крымском мосту, убийством Дарьи Дугиной, попыткой покушения на Константина Малофеева, покушением на Прилепина, десятками убийств чиновников и пророссийских общественных активистов на освобожденных от укронацистов новых российских территориях. Не исключено, кстати, что к убийствам знаковых фигур и командиров ополчения в ДНР и ЛНР причастна не СБУ, как думали, раньше, а именно военная разведка.

Начальник ГУР генерал Кирилл Буданов

В своем кабинете он держит экзотическую и, по-видимому, ядовитую лягушку, на стене висит карта "расчлененной России", а сам он законченный русофоб и, похоже эстет-садист.

- Все, что я комментирую, это то, что мы убивали русских, убиваем и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины, - заявил этот лощеный, но опасный урод в интервью YahooNews.

Это означает, что Буданов просто обязан находиться на первых строках в списке украинских военных и руководителей спецслужб, которые обязаны быть ликвидированы при первом же удобном случае. Отбросив все гуманистические призывы, а вернее, вняв им, просто по той причине, что его ликвидация будет равносильна спасению десятков, если не сотен жизней. Кстати говоря, не только в России, но и на самой Украине.

Это про таких, как Буданов, хотя он-то имел в виду гитлеровских захватчиков, писал Константин Симонов: "Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!".

А ФСБ за работу в эти дни, как выразилась бы молодежь на моем месте, - респект и уважуха. Повязали всю группу и курьера, которым теперь сидеть-не пересидеть. Правда, есть один недостаток – смертной казни у нас нет, мораторий, и все эти диверсанты уверены, что они будут жить, и надеются, что рано или поздно их обменяют. А вот если бы они знали, что их ждет ликвидация при задержании, то лично мне почему-то кажется, что охотников до иудиных гривен стало бы гораздо меньше.