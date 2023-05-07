Акция «Бессмертный полк» прошла в Риме

7 мая несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Риме на площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано (Святого Иоанна). Фото: Кадр видео

Сегодня, 7 мая, несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в центре итальянской столицы на площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано (Святого Иоанна). Участники митинга с фотографиями ветеранов, знаменами России и СССР, флагами Донбасской и Луганской народных республик в этот воскресный день почтили память погибших в борьбе с нацистской скверной советских воинов и итальянских партизан.

Прибыли на встречу в вечный город и родственники добровольцев-антифашистов из Италии, погибших на Донбассе, где они боролись с этой заразой с самого начала конфликта в 2014 году.

Все манифестанты с гордостью демонстрировали приколотые к одежде георгиевские ленты, звучала музыка времен Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие торжественным шествием под песню Марка Бернеса «Журавли».

- К чести местных властей, они не только согласовали трехчасовой митинг и обеспечили безопасность, но и не стали чинить запретов относительно символики — в отличие от предыдущего года сегодня здесь можно было увидеть и знамена ДНР/ЛНР. Нынешняя акция собрала в столице не только наших соотечественников, но и многих итальянцев, которые считают своим долгом выразить свое уважение и солидарность с Россией - подчеркнула в беседе с нашим корреспондентом организатор «Бессмертного полка» в Риме Тамара Джуранова.

Отдали дань памяти нашим дедам и прадедам и представители российского посольства в Риме.

- В эти майские дни мы вспоминаем о подвигах наших предков – солдат и командиров Красной армии и Военно-морского флота, бойцов европейского, в том числе итальянского антифашистского Сопротивления. Всех тех, кто в мае 1945 года не согласился разделить человечество на расу рабов и расу господ и в своем несогласии расписался на стенах поверженного рейхстага в Берлине, - заявил на митинге временный поверенный в делах России в Италии Михаил Российский.

- К сожалению, у каждой прививки есть срок годности. Вот и срок этой антифашисткой прививки 1945 года, кажется, подходит к концу. Мы видим возрождение прежнего врага, безошибочно распознаем зловонное дыхание коричневого монстра, - подчеркнул он.

Прохожие из числа местных живо интересовались событием и большинство из них после разъяснений выражали поддержку «движению памяти павших героев», сетуя, что у них в стране такой традиции нет.

- Ваши герои-антифашисты боролись за наше общее будущее, вместе с нашими партизанами, бок о бок с союзниками. Этот подвиг не имеет ни национальности, ни «срока давности». Печально, что теперь многие об этом подзабыли, - уверен Альберто, студент из Неаполя, приехавший в Рим на выходные, чтобы посетить Базилику.

Торжественную атмосферу мероприятия пыталась нарушить разве что пара провокаторов, один из которых — известный в Риме молодой «тиктокер», уже не раз провоцировавший местных коммунистов и антифашистов и сейчас «паразитирующий на украинской теме». Но его, как и начавшего выкрикивать оскорбления в адрес Президента РФ туриста из Великобритании, быстро выпроводили «под белы рученьки» представители правоохранительных органов.