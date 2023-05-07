Большинство россиян считают парад Победы главным символом праздника 9 Мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближается один из самых грандиозных праздников в России, объединяющий все города, посёлки и деревни в одном моменте - почтении памяти предков, героически отбросивших, а затем и поразивших нацистскую Германию в Великой Отечественной войне. Редакция KP.RU поинтересовалась у россиян, что именно для них - главный символ этого великого праздника.

Оказалось, что больше всего россиян считают основным символом Дня Победы - парад, который проводится в этот день на Красной площади. За этот вариант проголосовали 63 % респондентов.

Второе место в сердцах россиян по значимости 9 Мая занимает песня «День Победы», за которую проголосовали 16,6 % опрошенных граждан.

На третьем месте - традиционное шествие «Бессмертного полка», в котором десятки тысяч россиян объединяются по всей стране, чтобы пронести по главным улицам своих городов портреты родственников, погибших во время войны. За эту традицию, как главный символ праздника, проголосовали 12 % респондентов.

Другие символы набрали не так много голосов. Так, георгиевскую ленту символом 9 Мая считают 5,5 % россиян, салют - 2 %, а красные гвоздики - 0,9 %.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать один вариант ответа. В опросе приняли участие 13,5 тысячи человек.