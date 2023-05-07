"Готовьтесь к непредвиденному": президент Чехии неожиданно призвал Запад и ВСУ не торопиться с контрнаступлением

Чешский президент Петр Павел Фото: REUTERS

Президент Чехии, бывший НАТОвский генерал Петр Павел предостерег Киев от начала своего наступления. По его словам, он это сделал на прошлой неделе, когда встречался с украинским премьером Денисом Шмыгалем, когда рассказал ему, что Киев понесет "ужасные потери", даже если наступления будет иметь удачный исход.

- Контрнаступление требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году будет лишь одна попытка, поэтому она должна быть успешной, - объяснил он необходимость еще семь раз отмерить, прежде чем попытаться один раз отрезать.

При этом, характерно, что на Западе чешский президент чуть ли не единственный, кто просит Зеленского не уступать давлению союзников, требующих гнать ВСУ в наступление. Он даже призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.

- Я думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы воодушевить украинцев и помочь им добиться успеха. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам, - рассказал президент Чехии в интервью The Guardian.

Примечательно, что похожий скептицизм он высказывал в конце апреля газете Ceske Noviny по возвращении из столицы Незалежной.

- Для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы. Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление, рассказал он тогда, сделав особый упор на то, что союзники поставляют Украине очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов, которой хватает на несколько дней. - Из-за этого техника, по сути, становится складским товаром. И в этом нет особого смысла.

Что же касается всех остальных союзников Киева, то они заняли места в зрительном ряду, вооружились биноклями и ждут начала представления, предвкушая нечто эпическое и эффектное. Как написала газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников, контрнаступление Украины должно стать "подготовкой почвы" для будущих переговоров, на которые Украины согласится с более сильных, нежели сейчас позиций, что позволит Киеву диктовать свои условия Москве.

Примечательно, но эти армии западных аналитиков, которые дают сейчас своим правительствам подобные советы и рекомендации, не поняли одной вещи, которую осознал отвратительный, по своим наклонностям, но далеко не глупый киевский журналист Виталий Портников. Который на пальцах объяснил, почему даже очень гипотетический и маловероятный успех ВСУ не приведет ни к каким переговорам.

- Для россиян государственная граница Украины не там, где для нас, и не там, где для мира. Для россиян любая линия разграничения, даже государственная граница Украины, – это просто линия разведения войск. А если говорить о российских желаниях, реальным размежеванием без продолжения военных действий могла бы быть административная граница Украины с Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Автономной республикой Крым, - объяснил Портников в эфире украинского телеканала "Прямой". - С российской точки зрения, украинцы сейчас просто находятся на российской территории, ее оккупируют. Что, конечно же, требует от России продолжения боевых действий или просто непризнания самого факта того, что эти территории контролируются Украиной.

Примечательно, что, говоря даже про нынешние условия для заключения договоренностей о мире, Портников, по сути, признает, что в этом случае и Запорожье, и Херсон должны будут войти в состав России. И совершенно понятно, что Киев на это не пойдет, тем более, готовя свое наступление.

После чего популярно объяснил, почему не стоит ждать "бунтов в национальных республиках" России, а также развеял другие "мечталки" и "хотелки" украинцев, в том числе, и по поводу вступления НАТО, которого не будет до тех пор, пока Россия не даст своего согласия и не урегулирует все вопросы взаимоотношений с Москвой.

Впрочем, и Запад, и даже самые умные люди на Украине, до которых начинает доходить неизбежное, до сих пор не поняли одного, но самого главного. Они почему-то думают, что стоит только Зеленскому поманить пальчиком, стоит только Киеву сказать, что они готовы к переговорам о мире, как Москва, подобно дрессированной собачонке, подбежит и сядет вывали язык, чтобы послушно исполнять все команды. В реальности же ничего подобного не произойдет ровно до тех пор, пока Украина или ее остатки (как вариант, останки) не перестанут представлять угрозу для нашей страны и русского населения у себя и в соседних странах.

Так и только так. И никак иначе.

Кстати, а президент Чехии Петр Павел, подаривший Зеленскому пистолет, о чем раззвонили все украинские СМИ, сообщил ему, что в обойме всего один патрон?