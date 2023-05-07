Польша "наказывает" Россию за свой собственный счет

Исполнительный директор польской государственной нефтяной компании Orlen Дэниел Обайтек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невероятно крутые поляки каждый день наказывают Россию, не щадя живота своего и собственных кошельков. Исполнительный директор польской государственной нефтяной компании Orlen Дэниел Обайтек сообщил в интервью Financial Times, что отказ от российской нефти обходится компании, а значит, и Польше (не забываем, компания государственная) в $27 млн ежедневно.

Расчет основан на разнице между более дешевой российской нефтью и более дорогими иными сортами, а также более дорогой российской нефтью, закупаемой через посредников. Например, через ту же Индию, которая стала поставщиком нефти в половину стран Европы. Разница эта составляет порядка 30 долларов за баррель, но поляков это не смущает. Как не смущает и итоговый результат – за год компания и польское государство теряет на такой торговле почти 10 млрд. долларов. Но поляки же богатые, для них это мелочь, и разве может идти речь о какой-то коммерческой выгоде в международной торговле, если стоит вопрос о наказании России. Россия, правда, сего наказания практически не замечает, потому что свои деньги за свою нефть все-таки получает, пусть и от других покупателей.

- Это рыночная цена, которой приходится платить каждой компании, которая не импортирует нефть из России, — пояснил Обайтек журналистам. - Я бы не расценивал это как убытки, это вопрос о поддержке России.

Никакой поддержки России! Еще Польска не згинела, как поется в их национальном гимне. Да-да, помним, а Украина ще не вмерла. Как-то подозрительно у них похожи гимны, не только словами, но и музыкой, только у поляков звучит пободрее и помажорнее, а так результат, похоже, будет аналогичный. Да и поляки с украми, хоть и ненавидят друг друга, а все же, как ни крути, так и есть однояйцевые близнецы. С одним на двоих, наверное. Украинцы тоже наказали Россию, но, по факту, разрушили свою страну, причем, еще до СВО. Главное, чтобы москалю поплохело, а что сами сдохнут, не так и важно. Для дяденек из Вашингтона и Лондона.

Впрочем, тут не без хитростей тоже. Та самая компания Orlen до последнего не хочет отказываться от российской нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба". То есть и в деле "наказания России" существуют все же какие-то пределы, за которые поляки, несмотря на честь и гонор, стараются не выходить, а хотят еще "помучаться".

А что вы хотели, если по "Дружбе" нефть поступает постоянно, в известном режиме, дешевле, чем закупки на рынке, да еще в отношении нее и Евросоюз санкции не принимал.

- Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с чешским правительством, — пококетничал глава компании Orlen в этом вопросе.

Борьба хорошего с лучшим – это мы проходили по курсу советской литературы. Основной производственный конфликт. Вот будет улучшена логистика, так прямо и сразу. А пока Orlen подаст в суд на "Транснефть" из-за прекращения прокачки по "Дружбе" после того, как польская сторона отказалась произвести доплату.

Ну, это стандартный ход стороны "партнеров. Сначала: "Эй, русские, вы что, какие деньги?" А потом: "Эй, русские, вы что обиделись? Мы и так тут страдаем на 10 миллиардов баксов в год из-за вас".

Могли бы, конечно, и не страдать, и направить сэкономленные деньги на свою социалку или доплаты населению, социально уязвимым слоям. Но, честное слово, не будьте, как дети. Тогда бы это были не поляки.