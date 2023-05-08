Смерть с косой и странные фразы: В мире продолжают раскрывать секреты коронации Карла III

Читающий по губам специалист рассказал всем, о чем говорили Карл и его супруга Камилла Фото: REUTERS

Пользователи Интернета продолжают внимательно изучать каждый кадр коронации британского монарха.

Многие увидели возле Золотой арки лондонского собора св. Петра фигуру в черном плаще. Лица человека видно не было.

Видео с неизвестным персонажем быстро завирусилось. И фанаты королевской семьи стали подшучивать над так и оставшимся безвестным персонажем.

«Вот и пришла смерть с косой!», - написал один из пользователей Twitter под видео с коронации.

Ролик с неизвестным персонажем быстро завирусился.Фото: стоп-кадр видео

Кое-кто решил, что это дух принцессы Дианы. Или даже переодетая Меган Маркл, супруга опального принца Гарри. Маркл на коронацию не пригласили.

А специалист, читающий по губам, Жаки Пресс рассказал всем, о чем говорили Карл и его супруга Камилла, когда направлялись в карете в Вестминстерское аббатство.

Поначалу они говорили банальные вещи: «Это чудесно!», «Как красиво!», «Посмотри – флаги!».

А уже после коронации, стоя на балконе Букингемского дворца, приветствуя подданных, король сказал жене «будь осторожна».