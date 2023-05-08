"Вызвать огонь на себя", напугать Россию и обгадить День Победы: Усилением террористической активности Киев пытается решить три задачи

Очень кучно пошли украинские террористы Фото: REUTERS

Попытка недавнего удара Киева беспилотниками по Кремлю вызвала, помимо прочего, у многих экспертов откровенное недоумение. Все понимают, что реальный ущерб даже в случае удачи украинских диверсантов для России стремился бы к нулю. Понятно, что акция несла в себе глубоко символичный смысл – показать возможности режима Зеленского, его "незламность" (несокрушимость), готовность к борьбе и т.д. Но ведь была и решалась этим ударом еще одна задача, гораздо более главная. И даже не одна. Конечно, в том случае, если бы Москва повелась на эту приманку. И главная из этих задач сводилась к тому, чтобы спровоцировать Кремль на неадекватный или даже адекватный, но по максимуму жесткий ответ.

КУЧНО ПОШЛИ

Не зря либеральные помойки российского происхождения и западные СМИ одномоментно заголосили о том, что Москва готовится применить ядерное оружие. Мол, последняя "красная линия" режимом Зеленского перейдена, "пора вдарить, как следует". А Россия в ответ заявила, что понимает всю серьезность сложившейся ситуации, но сама будет решать без всяких помощников и "советчиков", что ей делать и что ответит "там и тогда, где и когда посчитает нужным". Я бы еще и добавил, что "и так, как посчитает нужным".

Одновременно очень кучно пошли украинские террористы. В Тульской области повязали завербованных украинской разведкой агентов, которые должны были составить ДРГ и провести ряд диверсий, В Ивановской отбили атаку дронов на военный аэродром, в Нижегородской быстро нашли исполнителей теракта против Захара Прилепина, в Крыму арестовали диверсантов, которые планировали теракты в отношении ряда представителей власти, ФСБ предотвратила теракт на ЗАЭС, задержав агента ГУР, Крым попытались атаковать более чем двадцатью беспилотниками. И так далее. И это не время убыстрило ход, а враги что-то уж чересчур кучно пошли.

"МАЛЕНЬКИХ ЗАБИЖАЮТ!"

Примечательно в связи с этим, что сам Зеленский большую часть этого времени провел за границей, совершив ряд визитов, заранее не объявленных, но крайне неотложных в духе когда-то произнесенного Жванецким: "Мне в Париж, по делу, срочно!" Зеленскому необходим мощный российский удар по Украине. Желательно такой, чтобы земля содрогнулась, а небо раскололось. Именно такой, а верхом достижений тут станут массовые жертвы среди населения и масштабные разрушения городов, чтобы можно было кинуться в ноги НАТО и отдельным странам Запада с криками: "Спасите, люди добрые, Рятуйте! Маленьких злая Россия забижает, грозит уничтожить! Дэньги давай, Ф-16, Ф-35 и все остальное тоже давай!" А предел мечтаний Зеленского, как бы цинично на первый взгляд это ни звучало, "небольшой" ядерный удар по Украине, который, по его мнению, вынудит НАТО напрямую вмешаться в конфликт на стороне Киева, но даже если этого не произойдет, лишит Москву поддержки дружественных стран и вызовет широкое международное осуждение России со стороны ныне нейтральных государств.

ВЫХОД ИЗ УКРАИНСКОГО ЛАБИРИНТА?

На первый взгляд, кажется парадоксальным, но и Западу нужно примерно то же самое. Хирургически точные удары России по военным и инфраструктурным объектам никак не укладываются в картину "варварства" России, которая "ведет сражение с цивилизованными странами". Массовые жертвы среди мирного населения и масштабные разрушения городов поддержат этот так и не сложившийся пазл и послужат оправданием поддержки нацистского режима в Киеве в глазах электората в собственных странах. А то ведь с каждым днем все больше вопросов, почему Запад в ущерб себе и собственному населению накачивает Незалежную деньгами и оружием, и все больше недовольства этого населения теми жертвами, которые приносят на алтарь украинской незалежности. Дело дошло до того, что даже в США (!) уже меньшинство из тех, кто в курсе про существование Украины начинает считать, что у Киева есть хоть какие-то шансы победить Россию. Джозефу Байдену, который поставил на Украину свое будущее надо срочно чем-то отчитываться перед избирателями по украинскому вопросу, а не то его и без того невеликие шансы на второй президентский срок стремительно исчезают, как утренний туман. Даже американский кошелек оказался не бездонным, особенно, при условии, что в Киеве из него нещадно воровали.

А про Европу и говорить нечего. Здесь уже большинство населения начинает считать, что Украине оказывается слишком много помощи, и это дело пора потихоньку прекращать. Запад тоже не будет сильно против, если Россия ударит по Украине тактическим ядерным зарядом. Хватит даже одного. Тем более, что по Украине, а не Европе.

У ПАМЯТИ СВОЯ ПРАВДА

Отдельный вопрос и сопутствующая задача - удар террором по психике граждан России. Тем более, накануне нашего самого великого праздника – Дня Победы. Самого ненавистного дня в году для нынешней Украины. Последыши гитлеровских нацистов с особым остервенением борются сейчас с памятью о подвигах советского народа в той войне.

И сорвать празднование Победы, внести раскол и панику в российское общество особенно ценно для Киева в эти дни. "Россия будет в панике", - не зря пообещал на днях заместитель министра обороны Незалежной Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Independent.

Вот только и тут ничего у Украины не получится. Как и в случае с попыткой атаки Кремля беспилотниками. Наша страна уже не раз демонстрировала, что в моменты кризиса и испытаний в своей истории она умеет сплачиваться, как редко кто в мире. Особенно, перед внешними угрозами. 9-го мая на Красной площади в Москве и на центральных площадях и проспектах крупных городов России пройдут парады в честь Дня Победы и массовые праздничные мероприятия. А на линии боевых действий праздник ознаменуется новыми победами наших бойцов. Причем, без всяких массовых жертв и разрушений кварталов с обычными мирными жителями в украинских городах. И это вызовет новый прилив бешеной злобы у Зеленского и его клевретов и союзников.