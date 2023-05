Лауреатами кинопремий MTV стали Том Круз и грибы с глазами

Том Круз получил приз за лучшее исполнение роли. Фото: кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Кинонаграды MTV - премия обаятельно-несерьезная: там вручают призы не операторам и звукорежиссерам, а за «Лучший поцелуй», «Лучшую драку», «Лучший экранный дуэт» и так далее. А за звание лучшего фильма соревнуются в основном блокбастеры, и в основном - рассчитанные на молодежную аудиторию.

В этом году «Лучшим фильмом» могли стать «Аватар: Путь воды», «Черная пантера: Ваканда навеки», «Элвис», «Нет», «Крик-6», «Улыбка», «Топ Ган: Мэверик». Ни один из них в наш официальный прокат не выходил, но все можно было посмотреть в неофициальном, - в рамках так называемого «предсеансового обслуживания». И победил «Крик-6» - очередная глава саги об убийце в маске призрака.

Лучшим телесериалом стал постапокалиптический триллер «Одни из нас» (правильный перевод - «Последние из нас», The Last Of Us) о том, как грибы захватили и поработили людей, превратив их в монстров. Он обошел «Очень странные дела», «Белый лотос», «Йеллоустоун», «Уэнcдей», «Волчью стаю» и «Шершней». Впрочем, звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега была названа лучшей актрисой/актером на телевидении (с недавних пор в этой категории нет разделения по половому признаку). Педро же Паскаль из The Last Of Us в этой категории даже не был номинирован, зато выиграл приз как «Лучший герой» (с ним там соперничали та же Ортега, Диего Луна за «Эндор», Пол Радд за «Человека-муравья и Осу: квантоманию» и Том Круз за «Топ Ган: Мэверик»).

А вот приз за лучшее исполнение роли в кинофильме получил как раз Том Круз, сыгравший в «Топ Гане», по мнению MTV и его зрителей, лучше, чем Остин Батлер в «Элвисе», Флоренс Пью в «Не волнуйся, милая», Кеке Палмер в «Нет» и Майкл Б. Джордан в «Криде-3».

Лауреатом приза за лучшую комедийную роль стал Адам Сэндлер («Убийство в Париже»). Лучшим злодеем признали Алую ведьму в исполнении Элизабет Олсен («Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия») - ей удалось одолеть номинировавшегося на ту же премию медведя из «Кокаинового медведя».Приз за лучший поцелуй получили Мэдисон Бейли и Руди Панкоу из сериала «Внешние отмели».

В категории «Most Frightened Performance» (что-то вроде «Лучшее изображение испуга на экране») победила Дженнифер Кулидж из «Белого лотоса»). Лучшая драка произошла между Гэйл Уэзерс и убийцей в маске Гостфейса в «Крике-6». В категории «Прорыв года» победил Джозеф Куинн («Очень странные дела»), а лучшим экранным дуэтом назвали Педро Паскаля и Беллу Рэмзи (The Last Of Us). Приз за «Лучшую команду бойцов» (Best Kick-Ass Cast) ушел актерам из «Очень странных дел»), а лучшую песню написала Тейлор Свифт (Caroline из фильма «Там, где раки поют»).

Остальные категории относятся к реалити-шоу и телепрограммам, практически не известным в России. Но можно отдельно порадоваться за Дрю Бэрримор, названную лучшей телеведущей за свое The Drew Barrymore Show.