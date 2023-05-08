В России обвалилась закупочная цена на молоко: производители бьют тревогу и хотят пустить коров на мясо

К известным проблемам российских молочников в этом сезоне добавилась еще одна Фото: Мария ЛЕНЦ

К известным проблемам российских молочников в этом сезоне добавилась еще одна: закупочные цены на молоко вдруг резко пошли вниз, в иных регионах они уже сильно ниже себестоимости, что делает невыгодным содержание коров и производство молока. На фоне падающих доходов животноводы вновь заговорили о невеселой перспективе отправить буренок под нож.

ДОХОД — 1 РУБЛЬ С ЛИТРА. И ЭТО ЕЩЕ ХОРОШО...

Сообщества животноводов в соцсетях полны грусти. «Еще в начале года закупали по 25 рублей, сейчас за литр 22 дают, - делится невеселой арифметикой фермер из Ростовской области. - Себестоимость — почти 21 рубль, получается - 1 рубль с литра зарабатываю…» «Вам еще везет, - комментируют его из Алтайского края. - У нас уже 19, поговаривают, что вовсе до 17 упадет». «Мы уже давно в минус ушли, - жалуются из Чувашии. — У нас, у частников, уже по 16-18 рублей берут, других вариантов, как расстаться с коровами, мы с мужем не видим. Соседи уже продали скот...»

И такое происходит во многих регионах. Обсуждая вдруг обвалившиеся закупочные цены, фермеры уверяют, что сейчас они находятся на уровне 5-летней давности, хотя за это время сильно подорожали все расходники: от кормов и удобрений до солярки, электроэнергии и техники. Печаль многих животноводов кратно усиливается, когда они припоминают, что под развитие хозяйств набрали кредитов и грантов — чем отдавать, если прибыли нет? И сами же отвечают — только за счет продажи коров на мясо. И все это происходит на фоне и другой нерадостной картинки - ежегодно дойное стадо в России уменьшается в среднем на 100 тысяч голов. А впереди новая тревога - сезон большого летнего молока, когда закупочные цены традиционно падают...

Но что же случилось и с чем связан этот обвал? Эксперты называют сразу несколько причин случившегося.

«ПЕРЕРАБОТЧИКИ НЕ МОГУТ ЗАКУПАТЬ ПРЕЖНИЕ ОБЪЕМЫ»

- Эта тема прямо отражена в статистике: в прошлом году в стране добавилось 2 миллиона тонн товарного молока, - говорит аграрный эксперт, глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской области Бабкен Испирян. - Запускалось и запускается много больших ферм, вот и появилась затоваренность - плюс 40 процентов к обычному уровню запасов. Сообщалось, что запасов только СОМ (сухое обезжиренное молоко) скопилось в 3,3 раза больше, чем в прошлом году. И переработчики не могут закупать прежние объемы. Вдобавок ко всему — у нас достаточно низкий экспорт молочки, здесь бизнесу и государству есть над чем поработать, чтобы отправлять излишки в другие страны. При этом в России снизилось потребление молочных продуктов.

И с этим не поспоришь: по данным аналитиков молочного рынка, в 2022 году продажи творожных десертов упали на 18,6%, йогуртов — более чем на 15%, незначительно, но все же снизились продажи сметаны, творога и кефира.

- По снижению потребления есть несколько факторов, - прокомментировал «Комсомолке» независимый аграрный эксперт Александр Корбут. - Во-первых, рост цен: в условиях кризисного развития и снижения реальных располагаемых доходов населения сформировался накопительный тип потребления — беречь денежки, стали покупать меньше. В первую очередь это бьет по наиболее дорогим товарам. Кроме того: если сравнивать стоимость животного белка, полученного из молока, и стоимость белка мяса птицы, то по большей части молочка проигрывает. Сейчас, я думаю, будет происходить восстановление спроса: денежки стали доходить и потребительское поведение меняется, но это длительный процесс и быстрых изменений я лично не жду.

В качестве еще одной причины падения спроса на молочку эксперты приводят тот факт, что крупные иностранные переработчики молока перестали вкладывать деньги в рекламу, а, следовательно, в пропаганду молочной продукции.

«БЕЗ СВОЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАНИМАТЬСЯ МОЛОКОМ УЖЕ ТРУДНО»

Как следствие, уверены эксперты, сильнее всего пострадают от этой ситуации небольшие хозяйства и ЛПХ (личные подсобные хозяйства), которые не имеют своей переработки и реализации и сильно зависят от сторонних переработчиков.

- Большие комплексы и фермеры выживут, а вот всем остальным будет трудно, - продолжает Бабкен Испирян. - А в это время агрохолдинги продолжают строить и открывать новые большие фермы, так что в среднем молока будет еще больше.

- Есть такое правило: чем меньше хозяйство, тем выше себестоимость,- говорит исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев. - У нас в Поволжье сильно упала цена на молоко не самого высокого качества и в маленьких удаленных хозяйствах. Переработчик если и едет к ним, то вычитает транспортные и иные расходы, и местами за такое молоко предлагают 19-20 рублей, что ставит их на грань рентабельности. И многие всерьез заговорили об уничтожении скота, такая угроза действительно есть. Потом этих людей обратно в животноводство уже никогда не вернуть.

- Это большая опасность, это же не только фермеры, но и малые молочные хозяйства в 100-200 голов, - соглашается Александр Корбут. - Не думаю, что будет дефицит молока, но возможно существенное увеличение производства говядины, забой. Этому я точно радоваться не буду, потому что это закладывает проблемы на будущее.

А вот потребители, как полагают эксперты, вряд ли что-то выиграют от этой истории.

- Существенного снижения стоимости продукции ожидать не приходиться, где-то разве что рост цен на полках замедлится, - добавляет Бабкен Испирян. - Самое обидное, что зарабатывают на этом не производители, а переработчики и сети. Они уверяют, что у них минимальная наценка, но есть подозрение, что там не 10-15 процентов, а гораздо больше. И один из выходов для молочников - создание собственной переработки, в том числе, сбиваясь в кооперативы. Без своей переработки и реализации заниматься молоком уже трудно.

ОТДЕЛЬНО

Глава совета Молочного союза России Людмила МАНИЦКАЯ:

«НАЦЕНКУ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ - ОГРАНИЧИТЬ, ШКОЛЬНИКАМ - ПО СТАКАНУ МОЛОКА»

- Ситуация сложная. Сигналы поступают из многих субъектов, в том числе, Татарстана, Тульской, Вологодской областей, Красноярского, Краснодарского краев и других регионов. И тому несколько причин. В прошлом году снизилось потребление молочных продуктов, как следствие это повлекло снижение в переработке: кисломолочная продукция - минус 8 процентов (йогурты в ней — на 16 процентов), кефир — минус 5 процентов… Когда продукция быстрого потребления (кисломолочная) снижается, то вынужденно растет производство молокоемких продуктов — сухого молока и масла. Переработчики так поступают с молоком при снижении спроса, направляя его в емкие и хранимые виды продукции. Все это ложится на склады, они сейчас затоварены маслом, сухим молоком и сыром.

Основные факторы падения спроса — снижение в 2022 году реальных располагаемых денежных доходов и продуктовая инфляция. С другой стороны торговые сети устанавливают входные пороги цен такие, что фактически управляют ассортиментом молочного производства. Что не мешает им дальше ставить уже свои наценки 40-70% и выше, а по высокомаржинальным видам и все 100-150%.

Поэтому теперь мы увидели резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, начиная с февраля-марта. Уровень снижения - 15-20% от ранее законтрактованных цен, от 4 до 7 рублей за килограмм молока.

Что делать? В создавшейся ситуации следует сосредоточиться на усилении мер господдержки, в том числе, целевого дополнительного субсидирования производства на 1 кг молока для хотя бы частичного покрытия потерь от снижения закупочных цен. Стимулировать потребление чисто молочных продуктов можно также путем запрета использования заменителей молочного жира — растительных масел. Установить торговые наценки розничных сетей — они, на наш взгляд, не должны превышать 35%.

Кроме того, нужно развивать социальный проект «Школьное молоко». Его суть в том, чтобы ежедневно дополнительно к основному рациону выдавать ученикам по 200 мл молока. Это загрузит мощности предприятий в регионах, обеспечит канал сбыта и сформирует дополнительный спрос на внутреннем рынке. На своем пике программа охватывала 55 регионов и более 20 миллионов школьников разных возрастов. Сейчас число регионов — участников программы - сократилось где-то до 18. Основная проблема – финансирование, региональные бюджеты на этом экономят. Поэтому необходимо федеральное софинансирование этого проекта.

Снять излишки хранимой продукции и сократить затоваривание также можно с помощью государственных интервенций - закупка сухого молока для госнужд, в резерв.