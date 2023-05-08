Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
8 мая 2023 9:54

"Это подтверждает правильность решения Путина начать спецоперацию": В Кремле отреагировали на заявления Украины «убивать россиян»

Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать слова выступления Путина на параде Победы
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента России начать специальную военную операцию

Заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента России начать специальную военную операцию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 8 мая, журналист «Комсомольской правды» попросил официального представителя Кремля прокомментировать такие темы…

…- Дмитрий Сергеевич, после совершенно ужасного покушения на Захара Прилепина, еще такое вот дикое заявление Буданова, это глава Главного управления разведки Минобороны Украины. Он заявил о «готовности убивать россиян в любой точке мира». Вы слышали, наверное. Я не буду его полностью цитировать, оно совершенно такое дикое. Как бы вы прокомментировали это?

- Ну, вы знаете, первое. Это, действительно, чудовищное заявление, - заявил пресс-секретарь. - Второе…

Это заявление Буданова является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности.

И это заявление дает еще одну очень важную характеристику киевскому режиму.

Третье. Мы решительным образом осуждаем такие заявления.

У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений.

В этом ни у кого не должно быть сомнений.

Далее. Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц…

А также - Вашингтона, особенно Вашингтона. Ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому, сегодня будем ждать этих осуждений.

И, наконец, - это заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию.

Вот что можно сказать.

- Дмитрий Сергеевич, а вот можно ли ожидать… анонсировать как-то выступление Владимира Путина на Красной площади завтра? (9 мая.), - задал я следующий вопрос. - Вот в прошлом году президент и Верховный Главнокомандующий впервые говорил не только о Героях Великой Отечественной, но и о сегодняшних, нынешних наших Героях - защитниках Отечества. И будет ли, каким-то образом, оценен ход нашей спецоперации?

- Мы никогда не анонсируем… (такого рода выступления. - А.Г.) - сказал пресс-секретарь. - Вы знает, что завтра, действительно, на параде будет выступление президента. Давайте его дождемся.

- Извините, еще один вопрос. Зеленский установил, что 9 мая будет Днем Европы, а не Днем Победы. Будем это мы комментировать? Или это пусть останется на совести Зеленского, у которого дед воевал на фронте Великой Отечественной.

Вот что - дословно - ответил официальный представитель Кремля на этот вопрос «Комсомольской правды»:

- Вы знаете, мы убеждены, что, на самом деле, на Украине очень много людей, для которых все равно это - священный день.

Там есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым.

- Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.

КАРТИНА ДНЯ