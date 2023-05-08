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В мире8 мая 2023 11:25

В Берлине над Рейхстагом установили Знамя Победы

Неизвестные смогли пробраться на крышу здания
Людмила ПЛОТНИКОВА
Неизвестные смогли забраться на крышу рейхстага и водрузить полотнище. Фото: стоп-кадр видео

Неизвестные смогли забраться на крышу рейхстага и водрузить полотнище. Фото: стоп-кадр видео

Несмотря на запреты немецких властей, красное Знамя Победы вновь реет над Берлином: неизвестные смогли забраться на крышу рейхстага и водрузить полотнище, развевающееся рядом с флагом современной ФРГ.

Многочисленные туристы и жители немецкой столицы, отмечающие сегодня День Европы, выкладывают фото и видео в социальные сети.

В ФРГ российская символика и флаги разрешены лишь на время шествия «Бессмертного полка» в Берлине. Одновременно власти Берлина запретили использовать украинские и российские флаги у мемориалов советским воинам.

Знамя Победы – импровизированный в полевых условиях советский, красный флаг с серпом и молотом. Но никаких разрешений устанавливать его на рейхстаге в этом году немцы не давали. Что не помешало неизвестным активистам сделать это сегодня, среди белого дня.

Впервые же Знамя Победы появилось на крыше рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Его установили там военнослужащие советской Красной Армии Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест.

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