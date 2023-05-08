«Для чего это сделано, мне непонятно»: Отец Владислава Галкина не оценил идею с «воскрешением» его сына

Зрители получили возможность оценить новую работу заслуженного артиста России Бориса Галкина — в эфир вышла седьмая часть проекта «Отставник» (НТВ), где он снова играет ветерана боевых действий по прозвищу Дед. Герой занимается подготовкой патриотической молодежи в специализированном клубе. В связи с чем KP.RU не упустила возможность обсудить с 75-летним актером не только воспитание юношей, но и проект «Диверсант», где нарисовали его сына Владислава, ушедшего из жизни от остановки сердца в 2010 году.

— Современное поколение сформировано 90-ми, когда в стране начался раздрай и совершенно поменялась система координат: вседозволенность и безнаказанность стали называть словом «свобода», труд перестал быть почетным, основным принципом жизни стало стремление заработать побольше денег и ничего при этом не делать, — уверен Борис Сергеевич. — К добру это не привело. Мы видим перед собой теперь хиленькое поколение на тоненьких ножках-карандашиках. Пугливые мальчишки-менеджеры с белыми воротничками. Что такое защита Родины, им объяснить невозможно. А ведь время пришло. История выбрала именно это поколение.

Притом, что Галкин отдает должное современным качественным военным российским драмам («В августе 44-го...», «Брестская крепость» и др.), он не совсем понимает, зачем создатели сериала «Диверсант» решили «воскресить» его сына при помощи компьютерных технологий. Зрители сравнивали эту работу с тикток-маской.

— Для чего это сделано, мне непонятно, — признается артист. — Сначала мне позвонили, спросили, как я отнесусь к такому решению, а я вообще не понял, о чем идет речь. Потом, когда уже увидел, ахнул. Напрасные хлопоты. Кроме смущения и отторжения ничего не вызвало. К сожалению, так.

«Отставник. Защита Дедова», НТВ, с 1 мая