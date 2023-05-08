И помнит земля спасённая: По всему миру проходит «Бессмертный полк»

Сеул, Республика Корая. Участники акции памяти "Бессмертный полк", посвященной 78-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Игорь Иванов/ТАСС

Самая народная акция памяти Великой Победы – «Бессмертный полк» - попала под запрет в Украине и странах Балтии. А в подавляющем большинстве стран мира и власти, и простые граждане о подвиге советского народа, а также его союзников в борьбе с нацизмом помнят, и не пытаются переписывать историю в угоду желаниям некоторых западных правительств.

Мадрид. Участники акции "Бессмертный полк" в центре города. Фото: Воробьева Екатерина /ТАСС

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В преддверии 9 мая «Бессмертный полк» прошел в Южной Корее. По центру Сеула прошли сотни участников акции – жители страны, выходцы из России и стран СНГ.

Сеул. Участники акции памяти "Бессмертный полк", посвященной 78-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Игорь Иванов/ТАСС

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Взрослые и дети – участники «Бессмертного полка» - собрались в главном городе Словакии, Братиславе, у памятника воинам Красной Армии на мемориальном кладбище «Славин». Они несли портреты героев войны и тружеников тыла, флаги и транспаранты.

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В столице Австрии, Вене, «Бессмертный полк» пришел к памятнику Воина-освободителя. Цветы, которые несли в руках участники акции, были возложены к мемориалу советским солдатам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.

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Сотни российских соотечественников, проживающих сейчас в Турции, собрались в Анкаре, чтобы пройтись по улицам турецкой столицы маршем памяти. К ним присоединились и сотни выходцев из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и других республик бывшего СССР, находящиеся сейчас в Турции.

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«Бессмертный полк» стал неотъемлемой частью празднования Дня Победы и в Ливане. Посольство РФ в Бейруте сообщило, что «за тысячи километров от нашей страны — в Ливанской Республике — сотни соотечественников — дети, внуки и правнуки героев Великой отечественной пронесли фотографии своих родных, павших солдат, навеки оставшихся молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов».

Бейрут. Участники акции "Бессмертный полк". Фото: Дмитрий Зеленин/ТАСС

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В Венгрии памятные торжества прошли на будапештской площади Свободы и у воинского мемориала на центральном кладбище Кеперши, где были возложены венки к могилам советских воинов. В ряды «Бессмертного полка» влились ученики школы при посольстве РФ в Венгрии.

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Шествия «Бессмертного полка» прошли сразу в нескольких городах Аргентины – Буэнос-Айресе, Росарио, Паране, Ушуайе. Организатором акции выступил Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) Аргентины.

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Более 200 человек прошли по улицам Лимы, главного города Перу. В строю с портретами участников Великой Отечественной войны вместе с российскими соотечественниками, дипломатами прошли и перуанцы – выпускники советских и российских вузов.

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Портреты фронтовиков, которые несли в руках участники «Бессмертного полка», увидели и жители столицы Малайзии, Куала-Лумпура. Шествие закончилось памятным митингом, прошедшим у монумента героям Великой Отечественной войны, установленного на территории «Русского дома».

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А над Токио в день проведения «Бессмертного полка» звучал «День победы». Эту песню исполнили участники ансамбля школы им. Героя Советского Союза Рихарда Зорге при посольстве РФ. В Японии «Бессмертный полк» прошел под эгидой российской дипмиссии.

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Строй «Бессмертного полка» прошел на территории посольства России в Пекине. В Китае в акции приняло участии более 700 человек.

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов (в центре) во время акции "Бессмертный полк" на территории посольства России в КНР. Фото: Артем Иванов/ТАСС

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В столице Монголии, Улан-Баторе, «Бессмертный полк» прошагал по проспекту Советов до площади Жукова. Участников акции приветствовали простые улан-баторцы – они сигналили из своих автомобилей.

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Власти Венесуэлы никогда не отказывали организаторам «Бессмертного полка» в проведении памятной акции. И в этом году по улицам Каракаса в рамках мероприятия прошли сотни людей, среди которых были и венесуэльские политики.

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Показом кинокартины «Нюрнберг» о судебном процессе над нацистами шествие «Бессмертного полка» завершилось в Гаване. На Кубе в шествии традиционно принимают участие жители Острова Свободы, учившиеся в СССР, России, Белоруссии.

Гавана. Участники акции "Бессмертный полк". Фото: Евгений Задорожный/ТАСС

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Сообщения о шествиях «Бессмертного полка» также пришли из Греции, ЮАР, Туниса, Испании, Коста-Рики, Италии, Австралии и многих других стран.

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Завтра «Бессмертный полк» пройдет по улицам многих городов Израиля, где 9 мая является официальным праздником. Проживающие в США ветераны, узники нацистских концлагерей, блокадники приглашены в постпредство РФ при ООН на показ фильма «Нюрнберг». Также российские дипломаты вместе со своими коллегами из стран СНГ участвуют в традиционном проекте, в рамках которого в соцсетях под хэштегом #ПамятьПобеды будут опубликованы материалы, посвященные Великой Отечественной войне. А в Лаосе завтра после марша «Бессмертного полка» во вьентьянском «Саду памяти» будут высажены саженцы деревьев в знак вечной памяти подвига советских воинов.