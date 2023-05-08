"Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время": Владимир Путин и Садыр Жапаров в Москве вспоминали о героизме советских воинов

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В понедельник, 8 мая, к Владимиру Путину в Кремль приехал президент Киргизской Республики Садыр Жапаров. Он находится в нашей стране с официальным визитом.

…- Уважаемый Садыр Нургожоевич! Уважаемые коллеги, друзья! - обратился Президент России к гостям - главе Киргизии и членам делегации. - Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время.

Предстоящий праздник наложил свой отпечаток и на тональность беседы двух лидеров, да и атмосфера самой встречи была торжественной.

- Мы все хорошо знаем, - заметил Путин, он эти слова произнёс проникновенно, не заглядывая в текст с тезисами, - что 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт в своё время и более половины 134 тысячи – не вернулись.

Садыр Жапаров утвердительно кивнул.

- Знаю, что вы были во Ржеве, - продолжил Путин, - вместе с председателем Государственной Думы России, возложили там цветы, отдали дань памяти погибшим и сражавшимся на этом участке фронта.

Разумеется, в повестке дня было обсуждение нынешнего состояния и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере… Плюс - вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

- Что касается наших текущих отношений, то они находятся на подъёме, - заметил российский Президент. - У нас за прошлый год - увеличение товарооборота на 37 процентов. Россия является крупнейшим инвестором, по объёмам прямых капиталовложений мы занимаем первое место. И уверен, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты.

- Очень рад, что у нас встреча проходит в Москве, в преддверии торжественного мероприятия по случаю 78-й годовщины Великой Победы, - поддержал праздничную тональность Путина Садыр Жапаров. - Мы никогда не забудем героизм наших отцов и дедов, прошедших суровые военные испытания во благо свободы будущих поколений. Они всегда будут храниться навечно в наших сердцах.

Затем лидер Киргизии сразу же перешёл к чисто деловой, можно сказать, будничной стилистике:

- Нам представляется очень хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Рассчитываю, что мы будем обмениваться мнениями по дальнейшему развитию киргизско-российского стратегического партнёрства и союзничества в интересах обоих государств.

Повестка дня включала в себя темы взаимодействии в рамках интеграционных объединений, а также региональную и международную проблематику.

Путин предложил коллеге «пройтись по отраслям» - заслушать сопредседателей межправительственных комиссий двух стран. Затем президенты пообщались с глазу на глаз - откровенно и без «ограничений по времени».

Кремль сообщил, что Владимир Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с официальным визитом в этом году.