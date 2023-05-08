Герой спецоперации «Z» ефрейтор Сизиков подбил в бою танк и четыре бронемашины

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Вежлив бывает и палач».

ВЫСТРЕЛОМ УНИЧТОЖИЛ РАЗВЕДДОЗОР НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший сержант Тимур Хакимов

"Командир отделения старший сержант Тимур Хакимов вместе со своим отделением выполнял боевую задачу в составе батальонной тактической группы российских войск. При совершении марша в составе подразделения в районе одного из населенных пунктов старший сержант Хакимов обнаружил движущуюся в направлении колонны боевую машину пехоты националистов. Без промедления оценив сложившуюся обстановку, десантник огнем из гранатомета уничтожил боевую машину противника. Профессионализм старшего сержанта Хакимова позволил предотвратить атаку противника на российское подразделение, в результате чего колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь".

ПОДБИЛ В БОЮ ТАНК И ЧЕТЫРЕ БРОНЕМАШИНЫ

Ефрейтор Александр Сизиков

"Наводчик-оператор танка ефрейтор Александр Сизиков действовал в составе подразделения, которое выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Противник, стремясь вернуть утраченные ранее позиции, раз за разом принимал попытки прорвать оборону и захватить населенный пункт, активно используя при этом огонь артиллерии. Сизиков, отражая атаки боевиков, прицельным огнем из танка наносил существенный урон националистам. Так, во время боя под огнем артиллерии в ходе маневрирования Сизиков лично подбил 1 танк, 1 БМП и 3 БТР националистов. В ходе попытки выйти из окружения боевики нанесли массированный артиллерийский удар по позициям российских войск. Несмотря на ранение, полученное от разорвавшегося рядом снаряда, десантник из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по националистам. В результате мужественных и самоотверженных действий ефрейтора Александра Сизикова задача по обороне населенного пункта была выполнена".