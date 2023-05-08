США готовятся уйти от Украины к Тайваню: Вашингтону предстоит гораздо более важная для Америки битва

Почетный караул в аэропорту города Тайбэй встречает президента Гватемалы, прибывшего на Тайвань. Фото: REUTERS

"Часики" Зеленского тикают, его время стремительно и неумолимо тонкой струйкой уходит в песок вместе с ним. Ему осталось всего ничего. И дело не в том, что в Киеве появилась какая-то оппозиция, или военные готовятся произвести очередной государственный переворот. Все серьезнее – Зеленский неинтересен Байдену, а в его лице – Вашингтону. И не то, чтобы он стал совсем бесполезен, нет. Просто у Вашингтона наметился очень большой интерес совсем в другом регионе планеты. Он споткнулся о самый большой камень преткновения за всю историю США, который называется Пекин.

На днях издание The Wall Street Journal написало, что президент США Джозеф Байден решил заменить главу Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли и намерен назначить на его пост генерала ВВС Чарльза Брауна-младшего. Для понимания – человек на этом посту фактически руководит Вооруженными силами США, хоть и не осуществляет оперативного командования. Он – самый высокопоставленный генерал сухопутных сил, ВМС и ВВС США и одновременно главный военный советник Верховного Главнокомандующего – президента .

И эта замена действительно знаковая. Речь не о том, что Милли назначил еще Трамп, а Байден оставил его на этом посту. И даже не про то, что именно при Милли армия США позорно сбежала из Афганистана, бросив там союзников и военную технику. В конце концов, усилиями пропагандистского аппарата Пентагона, лояльных журналистов и вбивающих в пол любую оппозиционность властям мейнстримовых СМИ, это бегство было представлено широкой публике как пример "уникальной и сверхуспешной эвакуации". Успешнее разве что только англичане с остатками французов сваливали из Дюнкерка. Дело совсем не в личности Милли, поскольку он весьма успешно командовал, участвуя в операциях в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Дело в смене основного потенциального театра военных действий (ТВД). Такой же четырехзвездный генерал, как и Милли, Чарльз Куинтон Браун младший строил свою военную карьеру на уже достаточно значимых должностях совсем в другом регионе. Да, одно время он был командующим воздушным компонентом Командования США ЦЕНТКОМ, отвечающего за операции на Среднем Востоке, в Восточной Африки и Центральной Азии. Но к нынешней своей должности начальника штаба ВВС США он последовательно шел через ступеньки исполнительного директора штаба боевых операций Тихоокеанского региона, командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов и последней ступенькой перед нынешней должностью стал пост командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами США. Его сильная сторона и многолетняя специализация – операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающем в себя главные взаимные и общемировые раздражители с отсутствующими между ними официальными отношениями – Китайскую Народную республику (КНР) и просто Китайскую Республику (Тайвань).

Ситуация осложняется тем, что, в отличие от Украины, Тайбэй имеет четкие гарантии военной помощи со стороны Вашингтона в случае посягательства на суверенитет и независимость Тайваня. США – военный союзник, который обязан будет прийти на помощь китайскому острову в случае попытки материкового Китая присоединить к себе "неуступчивую провинцию", чем считают Тайвань в Пекине. И это при том, что США официально не признали Тайвань независимым государством.

Кстати, с такой версией согласно и издание Politico, которое подтвердило грядущую рокировку: "Те, кто знает Брауна, говорят, что у него есть необходимый опыт, чтобы держать военных сосредоточенными на своем главном приоритете: Китае. Последний опыт командования Брауна был на Тихом океане в качестве командующего ВВС Тихого океана".

Объединение КНР и Тайваня – гораздо более страшный кошмар для США, нежели чем даже возрождение СССР, потому что практически сразу не оставляет Вашингтону никаких шансов на сохранение своего доминирования ни в мировой политике, ни в мировой экономике. И это главная из причин, почему Америка накачивает Вооруженные силы Тайваня своим самым современным и высокотехнологичным оружием, и почему для Вашингтона изначально не стоит вопрос, защищать или нет Тайвань в случае попытки присоединить остров к КНР силовым путем. В отличие от Тайваня, где еще не началось, с Украиной настоящим экспертам и аналитикам Пентагона уже все ясно и известно. Это на публику они, вплоть до самых высших чинов Пентагона, бодрятся, обещают перемоги Украине, а в действительности давно уже понимают, что ничего хорошего Киев впереди не ждет, что о Россию они уже обломали свои зубы.

Грядущий провал украинского наступление – это катастрофа для нынешней американской администрации, но пока еще не окончательный крах. Поскольку у Байдена еще вариант перекрыть резонанс от украинского фиаско новой заварушкой между КНР и Тайванем. А для Зеленского успех объявленного наступления – единственный шанс остаться на плаву. Да и то, честно говоря, ненадолго, а на какое-то время. США уйдут в разжигание АТР, оставив Украину на шее Евросоюза и Великобритании. Благо, Лондон пока от амплуа европейского гегемона, в чем ему охотно помогает Польша против Германии и Франции, не отказывается.

Но Зеленскому это уже не поможет. Его "часики" дотикают к тому моменту до конца.