«Я не видел, как выросли дети»: Григорий Лепс честно рассказал про отцовство и крещение внука

Григорий Лепс в гостях у Павла Воли на его именном телешоу на ТНТ.

Павел Воля продолжает раскручивать сольное вечернее шоу на ТНТ. В прошедшем выпуске в качестве звездного гостя к комику пожаловала редкая птица — Григорий Лепс. Не так часто можно увидеть артиста в рамках проекта, к которому он не имеет отношения (как к «Голосу», к примеру, где был наставником), но для Павла музыкант сделал исключение.

В экспресс-интервью посвежевший после пластических операций Лепс подкинул публике несколько поводов для обсуждения. В частности, довольно откровенно рассказал об отцовских навыках и внуке Косте.

— Может быть, это не очень хорошо, но скажу честно: я был плохим отцом, — удивил всех Григорий, вспоминая дочь Ингу, родившую ему внука. — И, наверно, буду не очень хорошим дедом. Почему? Потому что до сих пор действующий парень [артист] в смысле музыки. И не видел, как выросли дети. Этим занималась супруга. Уезжал в сентябре — возвращался в декабре. Потом уезжал в декабре — возвращался в среду. А внук растет прекрасным, орет иногда. Но ведет себя хорошо. Ему уже полгодика. Недавно покрестили, что немаловажно в наше время!

А еще певец объяснил, как ему удается в 60 лет все успевать и при этом почти не уставать.

— Все-таки в детстве я занимался спортом, — напомнил артист. — И сейчас тоже. Но не в таких объемах, как раньше. И все же физкультура присутствует 3-4 раза в неделю: бассейн, спортзал, все это есть.

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