Второй день Московской недели интерьера и дизайна на ВДНХ посетили более 57 тысяч человек

Рекорд по посещаемости Московской недели интерьера и дизайна побил второй день выставки. По предварительным подсчетам организаторов, мероприятие 7 мая собрало более 57 600 человек. На главной сцене 57-го павильона ВДНХ весь день шли дискуссии с отраслевыми экспертами и лекции об актуальных тенденциях в развитии креативных индустрий.

В рамках одной из отраслевых сессий второго дня Московской недели интерьера и дизайна руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсина подробно рассказал о том, как правительство Москвы поддерживает российские мебельные и дизайнерские бренды, в том числе в рамках их сотрудничества с коллегами из других стран. По его словам, выставка — прекрасная возможность для всех участников рынка найти новых партнеров, покупателей и кадры.

«Сегодня мы очень заинтересованы во взаимодействии наших бизнесов, дизайнеров и просто творческих людей с компаниями из других стран. Для этого проводятся такого плана мероприятия, как Московская неделя интерьера и дизайна, — подчеркнул Алексей Фурсин, — Отмечу, что совместные проекты российского и зарубежного бизнеса тоже играют ключевую роль. Благодаря такому сотрудничеству продукты с успехом выходят одновременно на разные рынки. Помимо этого, на площадке Московской недели интерьера и дизайна происходит обмен опытом. Некоторые крупные компании уже работают с дизайнерскими группами, другие находят сторонних специалистов».

Представители зарубежных брендов поделились опытом работы на российском рынке. А Алексей Фурсин так же рассказал о трансформации российской отрасли интерьера и дизайна.

«По оценкам экспертов, рынок интерьеров, дизайна и мебели состоял из порядка 40% иностранных компаний. И понятно, что уход гигантов в этой сфере освободил нишу, но она не может в один момент заполниться российскими или зарубежными производителями и брендами. Это связано с самым главным фактором — потребительским спросом и предпочтениями. Поэтому наша задача была — познакомить потребителей с российскими брендами. К слову, на выставке я встретил бизнесы, которые начинали свой путь в мае прошлого года, а сегодня уже имеют миллионные обороты. Следовательно, спрос есть, — отметил Алексей Фурсин, — При этом должно меняться и зарубежное окружение, например, выход на рынок компаний из «дружественных» стран. Для любой отрасли, связанной с креативом важно нахождение рядом зарубежных партнеров — это дает возможность обучаться и развиваться отечественным брендам. Мы обращаем внимание на их технологии, смотрим на способы создания продукта, следим за трендами в дизайне. В итоге компании сначала делают копию, а дальше — развивают собственное решение».

В рамках других сессий декораторы, и основатели отечественных мебельных брендов раскрыли секреты создания уютного домашнего пространства. Мария Исакова, интерьерный дизайнер и текстильный декоратор, приверженец философии исцеляющей среды в современном жилом пространстве, рассказала, как интерьер влияет на обитателей дома.

«В конце XX века группа врачей и архитекторов разработала некие базовые правила, которыми в Европе пользовались для создания рекреационных зон. Эти правила подходят и для современных интерьеров. В частности, первый и самый главный пункт — доступ к естественному свету. Приветствуется панорамное остекление стен и крыш. Все мы знаем, что солнечный свет благоприятно влияет на организм, воздействует на циркадные ритмы и препятствует многим болезням, — напомнила Мария, — Следующий момент — исключение ярких цветов для окраски стен, поскольку они вызывают раздражение у людей. Вместо них можно использовать природные мягкие оттенки зеленого и синего».

В беседе о современных трендах в интерьерных цветовых решениях выяснилось, какие цвета для обновления мебели предпочитают россияне.

«Так получается, что мы живем, зачастую, в тех интерьерах, которые с нами случаются. Кто-то куда-то переехал, кому-то досталась какая-то мебель. И красят мебель именно люди, которые не могут купить ее в том цвете, в котором они бы хотели. Поменять весь интерьер они по тем или иным причинам не могут, зато смена состояний им доступна. И в основном люди приходят к мысли, что изменить его можно путем осветления. Если верить статистике наших продаж, люди чаще всего выбирают белый цвет. Распространенный кейс — берут замечательную, роскошную коричневую кухню и красят ее в зеленый. Это, кстати, наиболее часто встречающийся цвет кухонь», — поделилась Дарья Гейлер, основатель своего бренда красок и декоративных покрытий.

Своим опытом на специальной сессии поделились основатели брендов-резидентов площадки «Сделано в Москве». Это — масштабная экосистема нацеленная на популяризацию и продвижение столичных брендов.

«Подобные инициативы сейчас точно будут развиваться, особенно учитывая, что сегодня нет агрегатора, который бы качественно, емко, четко объединил бы внутри себя всех российских дизайнеров. В продажном формате, информационном или любом другом. И дизайнерам — не важно молодым или матерым, — обязательно нужно в этом принимать участие. Потому что любая подобная инициатива будет давать дополнительную возможность продвигать и показывать свой бренд», — добавил Константин Лагутин, основатель российской марки.

Помимо мероприятий деловой программы гостей ждала насыщенная выставочная часть и авторские мастер-классы. Вчера экспозицию в павильоне № 57 на ВДНХ посетила известный российский продюсер Яна Рудковская. На одной из локаций она провела мастер-класс и оценила масштаб выставки, которая во второй раз собрала лучших дизайнеров, архитекторов и отечественные бренды под одной крышей. Помимо этого, павильон № 55 стал магазином товаров для дома, в котором любой желающий мог приобрести от посуды до аксессуаров для сна с большой скидкой.

Московская неделя интерьера и дизайна проходит с 6 по 9 мая на площадках ВДНХ (павильоны 55 и 57). С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте.