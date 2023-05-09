Минобороны РФ показало уникальный бронепоезд, выполняющий задачи в зоне СВО

Минобороны РФ показало уникальный военный бронепоезд, выполняющий задачи в зоне СВО, фото: скриншот из видео Фото: Минобороны РФ

Специальный поезд ЗВО «Волга», выполняющий боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине, был создан военнослужащими железнодорожных войск России, и предназначен для разведки, разминирования и восстановления повреждённых в ходе обстрелов или боестолкновений железнодорожных путей. О современное бронепоезде рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Вагоны и платформы поезда оснащены лучшим вооружением, и готовы не только к задачам поддержки, но и к прямым боестолкновениям. Стены вагонов - 20 миллиметров стали, дополнительно укреплённые мешками с песком изнутри. В бронекапсулах находятся пулемётчики и автоматчики, а тепловоз расположен в середине состава, готовый двигать поезд в любом направлении.

«Волга» также снабжена средствами радиоэлектронной борьбы, которые подавляют средства дистанционного подрыва взрывчатки и беспилотники. Основные орудия поезда - спаренные зенитки калибра 23 миллиметра, способные вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям. Также спецпоезд укреплён специальными тяжёлыми платформами, которые идут впереди состава и принимают на себя удар взрывчатки, если таковая будет заложена противником на рельсах.

Движение поезда всегда осторожное - перед мостами и путепроводами вперёд выдвигаются группы сапёров под прикрытием, которые обследуют опоры и железнодорожное полотно. При этом, в случае подрыва железной дороги, экипаж поезда способен своими силами починить до 100 метров полотна.