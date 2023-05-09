Военная спецоперация на Украине 9 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 мая 2023 года.

В Николаеве сотрудники военных комиссариатов забирают в мобилизационные пункты всех мужчин без разбора, заявил один из активистов городского подполья.

Активист подполья обратился к женщинам Николаева, призвав их убеждать близких избегать мобилизации и помогать им в этом.

В Соломенском районе Киева после взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом, а на одной из стоянок были повреждены 15 грузовых и пять легковых автомобилей.

На складах ВСУ в Одессе и Одесской области произошли пожары и взрывы боеприпасов, сообщил Владимир Рогов.

По его словам, пожары и детонация боеприпасов – результат прилета российских ракет Х-22 по военным складам боевиков ВСУ.

Уточнялось, что площадь пожара на складе ВСУ в Одесской области превысила десять тысяч квадратных метров.

Украинское СМИ сообщало, что в Харьковской и Днепропетровской областях страны были слышны взрывы.

Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами украинской армии в ДНР и Запорожской области.