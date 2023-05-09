Владимир Путин на Параде Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России 9 мая празднуется 78-я годовщина победы Советского союза над фашистской Германией. В этот день традиционно на Красной площади в Москве состоится выступление президента РФ Владимира Путина на Параде Победы с обращением к россиянам и торжественный проход представителей различных родов войск Вооруженных сил России, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также демонстрация различных видов современной боевой техники. Сайт KP.RU будет вести видео онлайн-трансляцию обращения главы государства с праздничной трибуны.

Содержание выступления Владимира Путина с обращением к россиянам 9 мая 2023

К сожалению, подробности и содержание выступления президента России Владимира Путина на Параде Победы не разглашаются. Дмитрий Песков на брифинге с журналистами 8 числа заявил, что подробного анонса обращения главы государства не будет.

– Мы никогда не анонсируем. Завтра действительно на параде будет выступление президента, давайте его дождемся, – сказал глава пресс-службы официального Кремля.

7 мая в некоторых странах мира прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых приняли не только наши соотечественники, но и местные жители. Так, в Мехико более 150 соотечественников и граждан Мексики приняли участие в акции «Стена памяти», а в Гаване состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка» с участием соотечественников и жителей Кубы.

8 мая президент России Владимир Путин направил послания с поздравлением с Днем Победы лидерам всех стран СНГ, кроме Молдавии, а также главе Туркменистана.

Путин в своей поздравительной речи подчеркнул, что «в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли».

Российский лидер призвал коллег свято хранить завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и оправдания нацистов, а также их «нынешних идейных наследников».

На празднование Дня Победы и на выступлении Владимира Путина на Параде Победы будут присутствовать президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие государственные деятели.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил об отмене всех праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, для соблюдения безопасности жителей города. Непосредственно 9 Мая пройдёт традиционное возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов.

Ранее депутат Госдумы РФ Елена Цунаева сообщала, что в 2023 году в России не будет традиционного очного шествия «Бессмертный полк». Оно будет проходить в смешанном формате.

Тем временем, президент Украины Зеленский подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая.

Выступление Владимира Путина на Параде Победы с обращением к россиянам

KP.RU ведет прямую трансляцию выступления президента России 9 мая 2023 года.