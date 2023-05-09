Умер Сергей Дрейден, звезда фильма «Окно в Париж»

Пяти минут на экране или сцене было достаточно, чтобы понять: перед нами выдающийся артист. Фото ТАСС/ Юрий Белинский

Сергея Симоновича Дрейдена прекрасно знали все петербургские и московские театралы. А еще миллионы кинозрителей по всему Советскому Союзу и России: он снимался в комедиях «Фонтан» и «Окно в Париж», в «Тарасе Бульбе» Владимира Бортко, в «Гибели империи» Владимира Хотиненко, в «Сумасшедшей помощи» Бориса Хлебникова, в «Блокадном дневнике» Андрея Зайцева… Пяти минут на экране или сцене было достаточно, чтобы понять: перед нами выдающийся артист. И не случайно за небольшую (но очень важную) роль в «Блокадном дневнике» он был удостоен премии «Ника».

Сергей Дрейден родился осенью 1941-го в Новосибирске - туда были эвакуированы родители-ленинградцы во время войны. Когда мальчику было семь лет, его отца арестовали по 58-й статье как врага народа, и театровед Симон Дрейден провел в лагерях пять лет. От Сергея арест папы скрывали.

Он ходил в художественную школу, учил немецкий, слушал радиоспектакли, когда болел (и с этого началась его любовь к актерству). После школы собирался поступать на операторский факультет, но в последний момент передумал и подал документы в Ленинградский театральный институт. «В институте я ничего не делал, чем вызывал справедливое раздражение преподавателей» - вспоминал он. Но, тем не менее, по окончании вуза сразу поступил сначала в Театр миниатюр Аркадия Райкина, потом ушел в знаменитый ленинградский Театр комедии… Но бредил московским «Современником». В труппу которого так никогда и не попал.

Зато играл в других крупнейших советских и российских театрах. В БДТ имени Георгия Товстоногова (кстати, с выдающимся ленинградским режиссером он познакомился еще мальчиком), в МХТ имени Чехова, в Театре имени Ермоловой, в Театре на Литейном… За долгую театральную карьеру сыграл и Видоплясова в «Селе Степанчикове», и Аргана в «Мнимом больном», и короля Лира.

В кино он сперва снимался в эпизодах, а в 1988-м получил большую и незабываемую роль в сатирической комедии «Фонтан». Увы, наступали 90-е, с кино в России были большие проблемы, и большинство фильмов, где участвовал Дрейден, оказались забыты сразу после выхода. В памяти остались разве что «Цветы календулы», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Сказ про Федота-Стрельца», «Подари мне лунный свет». Новый расцвет наступил в 2000-е - Дрейден сыграл в «Русском ковчеге» Александра Сокурова, «Многоточии» Андрея Эшпая, в «Полутора комнатах, или Сентиментальном путешествии на родину» Андрея Хржановского. Дрейдена прекрасно знала публика «Кинотавра» - и «Сумасшедшая помощь», и «Искупление» Александра Прошкина, и «Ван Гоги» Сергея Ливнева участвовали в официальной программе. И все-таки не оставляет ощущение, что этот чудесный актер мог сделать в кино гораздо больше…