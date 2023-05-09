Видео и стенограмма выступления Владимира Путина на Параде Победы в Москве 9 мая 2023 года

Путин заявил, что сегодня мир снова находится на переломном рубеже Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь 78 годовщины победы в Великой Отечественной войне, поздравив россиян с Днем Победы.

«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры – участники специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы!» – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, воины Красной Армии прославили и обессмертили свои имена, отстояли Отечество и спасли человечество от нацизма.

Путин заявил, что сегодня мир снова находится на переломном рубеже, а против России развязана настоящая война. Он выразил надежду на то, что память о защитниках Отечества и опыт солидарности и партнерства в годы борьбы с нацизмом является бесценным наследием для установления справедливого мира.

«Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей», – заявил президент.

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму выступления Владимира Путина на Параде Победы в Москвы 9 мая 2023

Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры – участники специальной военной операции! Поздравляю вас с Днём Победы! С праздником – в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И всё для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель, – и здесь нет ничего нового, – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов. Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним её в наших сердцах. Отдаём должное участникам Сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убеждён: опыт солидарности, партнёрства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: они вместе сражались и вместе победили – все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей. Объявляется минута молчания. (Минута молчания.) Уважаемые граждане России! Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами – ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас. Товарищи! Друзья! Дорогие ветераны! Сегодня в каждой нашей семье чествуют участников Великой Отечественной войны, вспоминают своих родных, своих героев, возлагают цветы к воинским мемориалам. Мы с вами стоим на Красной площади, на земле, которая помнит дружинников Юрия Долгорукого и Дмитрия Донского, ополченцев Минина и Пожарского, воинов Петра Великого и Кутузова, парады 1941 и 1945 годов. Сегодня здесь участники специальной военной операции – это кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды Вооружённых Сил в ходе частичной мобилизации, это бойцы Луганских и Донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья! Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надёжнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооружённые Силы! За Победу! Ура!