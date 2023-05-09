Две порции «каникул»: какие еще длинные выходные нас ждут в 2023 году

День России, который мы празднуем 12 июня, в нынешнем году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд Фото: Мария ЛЕНЦ

Отгремело 23 февраля, отцвело 8 марта, отгулял Первомай, отмаршировал День Победы… Всё, кончились длинные праздники, теперь долго и нудно ждем новогодних каникул?

Как бы не так. Может, не во всём нынешний год идеален, зато длинными выходными он одаривает нас щедро. Праздничные нерабочие дни в 2023-м очень удачно сочетаются с субботами и воскресеньями. Поэтому впереди нас ждут еще две порции длинных выходных.

Первая – уже через месяц. День России, который мы празднуем 12 июня, в нынешнем году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд: с субботы, 10-го по понедельник, 12-е июня.

А День народного единства (4 ноября) выпадает на субботу. Чтобы мы с вами, не дай бог, не лишились законного дня ничегонеделания, в таких случаях выходной переносится на какой-нибудь другой день. Этим днем стал ближайший к празднику понедельник, 6 число. То есть отдыхать будем снова трое суток подряд - с 4 по 6 ноября. А пятница, 3 ноября будет сокращенным рабочим днем.

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Работа в праздники и выходные должна быть компенсирована. Но не обязательно деньгами. Если руководитель просит вас потрудиться в один из таких дней, взамен он обязан (на выбор):

- оплатить работу в этот день в двойном размере,

- предоставить вам дополнительный день отдыха.