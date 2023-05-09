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Общество9 мая 2023 9:50

Я боялся пафоса. Обошлось. Именно такой парад и был нужен

Как смотрелось празднование Дня Победы на Красной площади из окопов в зоне Спецоперации
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Было много споров, нужен ли парад в такое время

Было много споров, нужен ли парад в такое время

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По-моему, очень достойный парад для страны, ведущей боевые действия.

Признаюсь, я боялся. Что людей на парад будут дергать с передовой, что по брусчатке поедут невиданные в зоне СВО образцы техники, что по Красной площади прогонят танки и бронетранспортеры, так необходимые в зоне боевых действий… Боялся, что будет много ненужного пафоса.

Но все сделали тактично. Вместо привычных боевых бригад - курсанты военных училищ и академий, которым завтра, возможно, предстоит продолжить дело предков. Вместо «Армат» и «Коалиций» - скромный набор ПВО и РВСН с новыми бронемашинами, на которых я уже катался и под Кременной (Луганское направление), и под Ореховом (Запорожское направление).

Было много споров, нужен ли парад в такое время. А я посмотрел на лица ветеранов на кремлевской трибуне и понял: им - нужен. И тем, кто чеканил шаг по брусчатке, нужно было посмотреть на этих ветеранов. Чтобы почувствовать ответственность за ту эстафету, что они нам передали. И быть достойными продолжателями русского ратного дела.

Это такой элемент преемственности поколений, которые бились и бьются с одним врагом. Если деды смогли, мы просто не имеем права их подвести.

С Днем Победы, друзья!

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