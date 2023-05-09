Им так хочется уничтожить День Победы, чтобы вернуть превосходство над нами, «чумазыми»

Мы приветствуем наших воинов и наши боевые машины на главных площадях российских городов. Приветствуем их и благословляем на войну с нацизмом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня мы празднуем день Победы над нацизмом. И сегодня же продолжаем биться с нацизмом. У кого-то может возникнуть сомнение, уместно ли праздновать победу, если снова воюем с тем же противником? Не опасно ли проводить парад Победы, подвергая людей риску террористической атаки? Не безопаснее ли в сложное время отсидеться дома?

Но память о жертве, которую принесли наши отцы и деды в битве с мировым злом - это то, что нельзя отменить или задрапировать, то, что нас объединяет, позволяет оставаться людьми.

"Так это давно было, чего теперь-то праздновать!" - говорили нам западные пропагандисты, рядясь в гуманистические пиджаки. Западная идеологическая машина мечтала отобрать у нас победу. Заменить 9 мая - восьмым, наши гвоздики - своими маками, победу СССР над нацизмом - победой "общечеловеческих ценностей" над диктаторами, из которых Сталин, понятное дело, хуже Гитлера.

Нацизм - заметная часть западного мировоззрения. Это про превосходство белых господ над дикарями и чумазыми. Это про их, господ, право и привилегии. Право забирать силой то, что приглянулось, убивать тех кто сопротивляется, карать недовольных.

Великая Отечественная едва закончилась, а Запад уже занялся реабилитацией нацизма, пристраивая бывших эсэсовцев в свои военные, научные и политические структуры.

После войны Запад лишился своих колоний. Потому что победа над нацизмом и осуждение его преступлений показали - нельзя делить людей на сорта. А Западу очень хотелось - ведь так легко и приятно было жить за чужой счёт! Стравливать народы, уничтожать и порабощать их. Обряд воскрешения коллективного гитлера он провел на Украине, оживил и вооружил мертвеца.

А наше общество всегда мечтало про справедливость, про равенство. Это то, чего нам порой не хватает, и то, к чему стремимся. Мы всех любим, независимо от цвета кожи и разреза глаз, лишь бы не хулиганили. Чужого нам не нужно, но своего не отдадим. Своих не бросаем, а на крик "наших бьют", сбегаемся всей деревней. Мы не боимся и не сдаёмся. Мы такие, и такими останемся. Это не только наши предки идут в бессмертном полку, это мы идём. Мы встали им на замену, поэтому полк бессмертный. И наши дети пойдут. Мы приветствуем наших воинов и наши боевые машины на главных площадях российских городов. Приветствуем их и благословляем на войну с нацизмом. Мы уже победили это зло однажды и победим снова!