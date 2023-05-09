Военный парад в честь годовщины Великой Победы прошел на российской авиабазе в Сирии

9 мая, на российской авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике прошел военный парад Фото: Министерство обороны РФ

Во вторник, 9 мая, на российской авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР) прошел военный парад, который был посвящен 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По информации Минобороны РФ, началось мероприятие с внесения знамени Победы и Государственного флага России. Военный парад принял командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков. Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Игорь Смолий.

Фото: Министерство обороны РФ

«Поздравляю вас с 78-годовщиной Великой Победы! Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили возмездие за миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле. И сейчас, наши мужественные военнослужащие, сражаются с процветающим на Украине фашизмом, так же, как наши деды и прадеды. В память о наших ветеранах мы искореним нацизм во всех его проявлениях. Наша обязанность передать будущим поколениям стабильность и мир, суровую героическую правду и память о Великой Отечественной войне, смысл Великой Победы», – заявил Андрей Сердюков.

Фото: Министерство обороны РФ

В мероприятии также приняли участие министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, посол России в САР Александр Ефимов и другие почетные гости.

«Сегодня мы собрались здесь в атмосфере дружбы и патриотизма, чтобы отдать дань памяти советскому народу, достойно отразившему нацистскую агрессию. Россия продолжает борьбу за мир и безопасность во всем мире в том числе сражаясь с международным терроризмом. За это вам, дорогие друзья моя сердечная благодарность. Россия внесла неоценимый вклад в борьбу против терроризма в Сирии и первой пришла на помощь тогда, когда сирийскую землю постигло страшное землетрясение», – отметил Али бен Махмуд Аббас.

Фото: Министерство обороны РФ

Участники парада исполнили государственные гимны России и Сирии, а затем состоялось прохождение парадных расчетов. Всего в пешей части парада приняли участие более 2 тысяч российских и сирийских военнослужащих.

Вслед за парадными расчетами на летное поле авиабазы вышла военная техника, среди которой легендарный танк Т-34 и автомобиль с полковым минометом времен Великой Отечественной войны. В параде также приняли участие бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90А и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». В строю также прошли колонны автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением от Сирийской Арабской Армии.

Фото: Министерство обороны РФ

После прохода военной техники началась воздушная часть парада с участием авиационной техники ВКС России.

В завершении военнослужащие 25 дивизии специального назначения ВС САР продемонстрировали тактические эпизоды по захвату критически важных объектов. В самом конце торжественного мероприятия сирийские десантники спустились на парашютах с алым знаменем Победы, флагами России и Сирии, министерств обороны двух стран и флагами ВКС и ВДВ РФ.

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