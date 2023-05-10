100 лет со дня рождения Гейдара Алиева - человека, заложившего основы процветающего Азербайджана

Президент Азербайджана Гейдар Алиев (на снимке справа) и его сын Ильхам Алиев (слева) на церемонии открытия нефтяного предприятия. Фото: Адалет АББАСОВ/ТАСС

Современный Азербайджан невозможно представить без Гейдара Алиева и его исторического наследия. Именно с его возвращением во власть в начале 90-х страна начала постепенно выбираться из междоусобных кровавых конфликтов, встав на путь подлинной независимости. А это было ох как непросто. Ведь сохранить и приумножить суверенитет гораздо сложнее, чем его обрести.

При Гейдаре Алиеве стартовали реальные реформы, в экономику пришли масштабные инвестиции, которые стали основой нынешнего благополучия государства. Достаточно вспомнить так называемый Контракт века, связанный с разработкой нефтяных месторождений в Каспийском море. В 1994 году Алиев лично убедил крупнейшие международные корпорации - BP, «ЛУКОЙЛ», ExxonMobil и другие - вкладываться в местные промыслы. И бизнес не прогадал, и государство выиграло, за короткий срок превратившись в регионального лидера по добыче и реализации черного золота. Позднее благодаря в том числе подключению к системе трубопроводов добавился и газ, поставляемый на европейский рынок. Всего за время правления Гейдара Алиева в народное хозяйство к 2003 году было привлечено порядка $20 млрд. И это притом что каких-нибудь десять лет ранее Азербайджан считался страной с рискованным инвестклиматом.

Опыт Гейдара Алиева помог в решении самых трудных задач. Ведь он прошел славный трудовой путь еще в советские времена. Простой нахичеванский парень из многодетной рабочей семьи достиг небывалых карьерных высот, став первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР, членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета министров СССР. Несомненно, Гейдар Алиев являлся общенациональным лидером с международным авторитетом, способным справиться с президентскими обязанностями. Ему оказалось под силу заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в результате распада Советского Союза, сформировать новые политическое, экономическое, духовное пространства. Эти принципы отражены в принятой в 1995 году всенародным референдумом конституции Азербайджанской Республики. Сильное светское государство, гражданское единство и толерантность, справедливые для каждого нормы общественной жизни.

Соратники Гейдара Алиева помнят, что он любил и умел общаться с людьми. Для него было важно - нащупать пульс жизни народной. Таким образом он подзаряжался жизненной энергией и получал альтернативную информацию. Одно дело, когда читаешь справки, а другое - сам ощущаешь, что люди думают. Бумага не передает настроение.

Большое внимание Гейдар Алиев уделял равноправным и дружественным отношениям с Россией. Несмотря на разницу в возрасте, с Владимиром Путиным у него сложились доверительные отношения. Алиев вспоминал, что их первая встреча состоялась в Киеве на одном из мероприятий на высшем уровне. После саммита они еще долго беседовали в неофициальной обстановке. Уже будучи избранным президентом, Путин совершил свою первую зарубежную поездку в Азербайджан, продемонстрировав важность двухсторонних связей.

2002 год. Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева в Кремле. Фото: Алексей ПАНОВ/РИА Новости

К достижениям Алиева следует отнести и то, что он вырастил замечательного сына Ильхама Алиева. Осенью 2003 года Гейдар Алиев по состоянию здоровья был вынужден отказаться от участия в президентских выборах. В обращении к азербайджанскому народу он заявил, что считает Ильхама Алиева «личностью, обладающей высоким интеллектом, прагматическим мышлением, прекрасно знающим современную мировую политику и экономику, энергичным и инициативным человеком». Можно было не сомневаться, что Ильхам Алиев уверенно поведет Азербайджан в светлое будущее, продолжив политический курс отца. И вот уже без малого 20 лет сын Гейдара Алиева с успехом работает на высокой должности, подтверждая на выборах безоговорочную поддержку азербайджанского народа. При нем растут ВВП страны, численность населения, в разы увеличились зарплаты, пенсии и пособия, развернуто масштабное строительство, включая объекты социальной инфраструктуры . В 2021 году в мировом рейтинге качества жизни Азербайджан разместился аккурат между Китаем и Россией. Ильхам Алиев является одним из самых надежных партнеров России на постсоветском пространстве. Он - достойный продолжатель дела своего отца.

10 мая - в день столетия со дня рождения Гейдара Алиева - не только в Азербайджане, во многих уголках мира пройдут памятные мероприятия. Видя государство, которое живет по принципам и заветам Гейдара Алиева, люди отдадут дань уважения этому великому человеку, который заложил основы процветающего Азербайджана.

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Президент РФ Владимир Путин:

«Я очень уважал Гейдара Алиевича. И относился к нему не просто с большим уважением, а с любовью. Это был крупный государственный деятель. Без преувеличения можно сказать - политическая глыба. Уход Алиева из российской власти с последующим возвращением на родину стал судьбоносным и спасительным для Азербайджана, потому что в те годы, тяжелейшие для республики, не каждый смог бы возглавить молодое независимое государство и правильно его повести».

Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

«Перед Азербайджаном стояла реальная угроза распада, и нужно было обладать, помимо мудрости, помимо прозорливости, помимо опыта, невероятной энергетикой, невероятной мощью внутренней уверенности в том, что он сможет это сделать. Он фактически рисковал жизнью. Была каждодневная, ежесекундная опасность. В этом смысле Гейдар Алиевич был миссионером. Он понимал свою миссию, свой долг перед азербайджанским народом».

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турецкой Республики:

«Гейдар Алиев занимает достойное место в турецкой и мировой истории благодаря своему беззаветному служению во имя счастья и процветания Азербайджана, а также установления мира в регионе и в мире в целом».

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы:

«Гейдар Алиевич Алиев был удивительным человеком, государственником. Он многое сделал не только для Азербайджана, но и для всего Советского Союза. Он руководил Советским Азербайджаном, а потом его пригласили на работу в Москву. Он был первым заместителем председателя Совета министров СССР, членом Политбюро, курировал более 30 министерств, строительство Байкало-Амурской магистрали... Когда он вернулся в родной Азербайджан, страна была буквально на грани гражданской войны, на грани развала. Народ обратился к Гейдару Алиеву с просьбой возглавить республику. Он приехал, взял на себя очень тяжелый груз: собрать остатки того, что было в Советском Азербайджане. Его огромный авторитет, его имя, которое знали во всем мире, позволили Азербайджану утвердиться как суверенное государство. Поэтому память об этом человеке, который является архитектором сегодняшнего Азербайджана, будет жить вечно».