В этот день мой дед часто повторял: «Лишь бы не было больше войны». А мы отмахивались...

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Если избавить этот священный 9 мая от всего наносного, от нашей политической суеты, то останется чистая, как улыбка героя-ветерана, строка из песни: «Это праздник со слезами на глазах».

Я лично не могу относиться к Дню победы без слез. В детстве, в каждое деревенское утро видел, как мой дедушка надевал… ногу. Тяжелый протез на свою культю. Это не вызывало шока, я вырос с этим протезом. И пока дедушка, кряхтя, зашнуровывал его, у меня было несколько минут, чтоб украдкой слопать шоколадную конфету, забытую на обеденном столе…

Тогда, маленький, я воспринимал Победу, как сейчас многие, без грусти – мы, дескать, уделали фашистов! Мы крутые! Мой дед герой! И прадед тоже герой – орден Ленина был пристегнут к портрету прадедушки на самом видном месте, от чего наши гости при виде орденоносца столбенели…

Я смотрел военные фильмы, и в каждом главном герое - представлял своего деда. Как он ловко и смело бьет фашиста. Но дед почему-то эти фильмы не любил… И мою щенячью радость не разделял.

Он пошел на фронт добровольцем. Его хотели отправить на командирские курсы, но он так торопился на фронт, что угодил рядовым в самое пекло – под Ржев. В этой мясорубке он сражался, пока их отряд не накрыло минометным огнем, он единственный, кто выжил. Его чудом с поля боя вынесла молоденькая санитарка, которую он вспоминал всю жизнь. Потерял ногу.

И все мои радостные, даже веселые попытки разговорить моего родного ветерана заканчивались хмурым: «Не о чем там рассказывать...» Дед хромал 9 мая на своем протезе на торжество, весь в орденах и медалях, застенчиво улыбаясь. И именно в этот день он часто повторял: «Лишь бы не было больше войны». Мы, видевшие ее по телевизору, тогда отмахивались – мол, ну да, ну да…

В июле моему деду Илье Андреевичу Жидкину – могло бы исполниться 100 лет.

И я очень горжусь им. И отмечаю 9 мая именно так - в своих воспоминаниях. В них дед учит и все-таки рассказывает о войне, то, что в детстве я не понимал, и не мог понять…

Жаль, что другого моего великого деда – Николая Александровича Ворсобина, лейтенанта 337-й стрелковой дивизии, кавалера ордена Красной Звезды, ордена Великой Отечественной второй степени, я не запомнил. Ушел он рано. И не рассказал о сражениях на Кавказе, как освобождал от немецких захватчиков Украину, Молдавию, Румынию. И как встретил 9 мая в Австрии…

У меня героические деды. Я их помню. И этой мой семейный праздник, со слезами на глазах. С воспоминаниями о тех, кто видел войну, пришел с нее и попытался чему-то нас научить…

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