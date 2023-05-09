Генерал-майор Зайцев рассказал, о чём беседовал с Путиным на параде Победы

Генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза, бывший командир `Альфы` Геннадий Зайцев.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
…- Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Это старший лейтенант Александр Гамов.
- Саша, здравствуй, дорогой!
- С Днём Победы!
- Спасибо.
- Я сегодня наблюдал вас по телевизору, и поймал себя на мысли - (тьфу-тьфу, стучу по деревяшке). Генерал Зайцев так молодцевато выглядит, что вот сейчас встанет и пойдет строевым во главе колонны. Такое было у меня ощущение.
- Спасибо, дорогой, спасибо тебе.
- Как у вас впечатление вообще о сегодняшнем параде?
- Парад неплохой был, но короткий уж очень.
- Ну, понятно… А, с другой стороны, хорошая песня и должна быть короткой, Геннадий Николаевич. Тем более если это - боевая песня.
- И это тоже правильно.
- Геннадий Николаевич, вы же уже не первый раз на таком параде - рядом с президентом?
- Нет, не первый. Наверное, третий.
- Я всегда вас наблюдаю… Как сегодня президент выглядел, как у него настроение?
- Настроение у него - такое, боевое.
- О чем вы с Владимиром Владимировичем говорили?
- Я ему сказал: «Дай Бог вам здоровья, благополучия, а, главное, терпения».
- А спецоперацию не обсуждали?
- Нет.
- Ну, я знаю вашу тактичность. А вы что ему пожелали еще?
- Ну, я его поздравил, во-первых, с праздником.
- А с лидерами других государств вы тоже поздоровались?
- Так, кивком - и всё. И я еще раз подчеркиваю, никаких каких-то глобальных тем с нашим президентом мы не затрагивали абсолютно.
- Главное, что он уверенно себя чувствует, и речь на параде была сегодня удивительная.
- Речь была очень такая впечатляющая, и ударения были сделаны на самые важные места в его тексте. Это отчетливо просматривалось. Он молодец в этом отношении.
- То, что мы – Россия, мы – страна Победы, и нас не сломить. Ладно, больше не буду вас пытать. Что ещё…
- Там, оказывается, вначале еще, до начала парада, когда президент пришел (а он пришел минут за 5), сел рядом, мне уже подтвердили несколько человек… Диктор представил меня, что рядом сидит тот-то и тот-то, это было объявлено. Чего тут прятать-то?
- Конечно, диктор объявил - что рядом с Путиным будет генерал Зайцев. И потом, вас же многие знают.
- Ну, Гамов – точно.
- Я думаю, что не только Гамов, но и другие. Вас еще раз поздравляю с праздником.
- Спасибо, Саша.
- Вам - здоровья, товарищ генерал-майор. Ура!