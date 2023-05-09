Генерал-майор Зайцев рассказал, о чём беседовал с Путиным на параде Победы

Генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза, бывший командир `Альфы` Геннадий Зайцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Это старший лейтенант Александр Гамов.

- Саша, здравствуй, дорогой!

- С Днём Победы!

- Спасибо.

- Я сегодня наблюдал вас по телевизору, и поймал себя на мысли - (тьфу-тьфу, стучу по деревяшке). Генерал Зайцев так молодцевато выглядит, что вот сейчас встанет и пойдет строевым во главе колонны. Такое было у меня ощущение.

- Спасибо, дорогой, спасибо тебе.

- Как у вас впечатление вообще о сегодняшнем параде?

- Парад неплохой был, но короткий уж очень.

- Ну, понятно… А, с другой стороны, хорошая песня и должна быть короткой, Геннадий Николаевич. Тем более если это - боевая песня.

- И это тоже правильно.

- Геннадий Николаевич, вы же уже не первый раз на таком параде - рядом с президентом?

- Нет, не первый. Наверное, третий.

- Я всегда вас наблюдаю… Как сегодня президент выглядел, как у него настроение?

- Настроение у него - такое, боевое.

- О чем вы с Владимиром Владимировичем говорили?

- Я ему сказал: «Дай Бог вам здоровья, благополучия, а, главное, терпения».

- А спецоперацию не обсуждали?

- Нет.

- Ну, я знаю вашу тактичность. А вы что ему пожелали еще?

- Ну, я его поздравил, во-первых, с праздником.

- А с лидерами других государств вы тоже поздоровались?

- Так, кивком - и всё. И я еще раз подчеркиваю, никаких каких-то глобальных тем с нашим президентом мы не затрагивали абсолютно.

- Главное, что он уверенно себя чувствует, и речь на параде была сегодня удивительная.

- Речь была очень такая впечатляющая, и ударения были сделаны на самые важные места в его тексте. Это отчетливо просматривалось. Он молодец в этом отношении.

- То, что мы – Россия, мы – страна Победы, и нас не сломить. Ладно, больше не буду вас пытать. Что ещё…

- Там, оказывается, вначале еще, до начала парада, когда президент пришел (а он пришел минут за 5), сел рядом, мне уже подтвердили несколько человек… Диктор представил меня, что рядом сидит тот-то и тот-то, это было объявлено. Чего тут прятать-то?

- Конечно, диктор объявил - что рядом с Путиным будет генерал Зайцев. И потом, вас же многие знают.

- Ну, Гамов – точно.

- Я думаю, что не только Гамов, но и другие. Вас еще раз поздравляю с праздником.

- Спасибо, Саша.

- Вам - здоровья, товарищ генерал-майор. Ура!