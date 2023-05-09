Переметнувшийся в Европу Константин Меладзе нашел хитрый способ зарабатывать в России

Константин Меладзе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Перебравшийся в Европу Константин Меладзе до недавних пор продолжал неплохо зарабатывать в России. И дело даже не в авторских отчислениях. Попрощавшись с нашей страной, композитор не стал рвать связи с прибыльным бизнесом. Содержать роскошный особняк у озера Гарда в Италии Меладзе-старшему помогали дивиденды от деятельности успешного лейбла.

В "Первом музыкальном издательстве" артист несколько лет числился в составе учредителей наряду с Виктором Дробышем и другими коллегами по цеху. Этот лейбл зарабатывает на таких звездах, как Зиверт, Ева Польна, "Ленинград", Денис Клявер, Рита Дакота, Нюша, Тимур Родригез... Занимается выпуском песен, продает корпоративы с участием селебрити. Работа денежная: так, по данным KP.RU, за прошлый год компания заработала 1,3 млрд рублей при чистой прибыли в 209 миллионов.

Между тем, на днях Константин Меладзе неожиданно вышел из состава учредителей, отказавшись от участия в прибыльном бизнесе. В последнее время с опальными звездами это не редкость: как говорят юристы, они становятся слишком токсичными для российских компаний - мол, если имя склоняется в политическом контексте, это непременно наносит удар по репутации и прибыли всего бренда. Не исключено, что Меладзе могли "попросить".

Однако делец-композитор оказался не лыком шит: из лейбла, по данным KP.RU, он ушел не просто так, а передав свою долю родной сестре Лиане Меладзе. Так что деньги, как говорится, остались в семье.

Кроме того, у Константина в России остался еще один бизнес - его собственная звукозаписывающая фирма "Меладзе Мьюзик". Тут обороты скромнее, но на жизнь хватает. В 2022 году компания заработала 16 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 14 миллионов.