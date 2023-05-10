Как проходит "Евровидение-2023" без России: мужики в трусах с накрашенными губами, разврат, ракеты и скандал из-за пустяка

Сильнее всех старались хорваты из группы Let 3

Вот вы спите и не знаете, какие события творятся в Европе. А там, между прочим, вечером 9 мая прошел первый полуфинал "Евровидения", которое для России осталось где-то в прошлой жизни. Споры о песне "Русская женщина" в исполнении таджички Манижи, второе пришествие Сергея Лазарева, обиды за несправедливое голосование, насквозь пропитанное политикой, и непременный Филипп Киркоров в первых рядах - как быстро всё это потеряло свой лоск и стало каким-то неважным.

Пока в России отмечали День Победы и чествовали ветеранов, фаны "Евровидения" всерьез скандалили из-за новой системы объявления финалистов и тиражировали петицию за её отмену. Оказалось, поклонников конкурса возмутила идея организаторов собирать всех полуфиналистов на сцене для объявления результата. Что здесь такого (вдруг спросите вы)? Куча музыкальных шоу так делает. Ан нет: "Евровидение" это вам не какое-то реалити, нечего рейтинги повышать за счет стресса участников. Вы, мол, еще интервью у проигравших возьмите - как ощущения от поражения? А о ментальном здоровье музыкантов не думали? Пусть уж лучше так и сидят в своих гринрумах во время оглашения результатов, потягивают винишко. А нервы трепать конкурсантам будете на "Икс Факторе".

Так и сдались организаторы, отменив нововведение за несколько часов до старта первого полуфинала. Так что у еврофанов остался лишь один повод для переживаний: в этом году все делают ставки на победу Финляндии, и сторонники теории заговора уверены, что это - подарок финнам за недавнее вступление в НАТО. Еще один фаворит - Швеция, которая (вот совпадение!) тоже подала заявку в североатлантический альянс. И кто-то еще верит, что музыка вне политики?

В остальном обсуждать на "Евровидении", которое с каждым годом стремительно теряет рейтинги, действительно больше нечего. На первом полуфинале, который прошел 9 мая в Ливерпуле, никаких сенсаций ожидаемо не случилось. Сильнее всех старались хорваты из группы Let 3 - мужички с усами и накрашенными губами скакали по сцене в мундирах, розовом лаковом плаще и с таким же маникюром. Потом психанули, сорвали одежды и остались на сцене в одних трусах. Белых. Где-то на заднем фоне искрились ракеты, зал ревел, кричал и, как пишут в романах, неистовствовал. Хотя подобных фриков на смотре мы видали и раньше: по десятому кругу уже не впечатляет.

Были, впрочем, и вполне классные музыкальные ребята - невероятной красоты израильтянка с горячими танцами и шпагатом, которому позавидует Волочкова; воинственная норвежка в доспехах и с западающей в память попсовой песней; бодрые ребята с Мальты; братья-близнецы битловского вида из Азербайджана... Правда, не уверены, что кто-то из них стоит тех нервов, времени и сил, которые, например, когда-то отдал "Евровидению" Сережа Лазарев, дважды рвавшийся к победе и дважды застывший в паре шагов от нее (певец участвовал в смотре в 2016-м и 2019-м и оба раза стал третьим).

Кстати, финны-фавориты - певец Кяарийа и его команда - в финал действительно прошли, хотя пели на родном языке: в былые времена это считалось заявкой на провал. Зато этот пробел заполнили буйные скачки лидера группы в замысловатой кофточке, состоящей из одних рукавов. В какой-то момент фронтмен оседлал своих коллег, для чего-то вставших на четвереньки, да так и погнал к победе на их горбах. Но и это мы тоже где-то видели.

Ну а для тех двух фанатов, которые все еще страдают по "Евровидению" в России, сообщаем: в финал по итогам первого полуфинала, кроме Финляндии, вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - 13-ого. Всего же в этом году на конкурсе заявлены 37 стран: Черногория, Северная Македония, Болгария, Босния и Герцеговина, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако отказались выступать из-за финансового кризиса, вызванного санкциями и закономерным ростом цен на энергоресурсы. Россия и Беларусь в этой вакханалии, к счастью, тоже не участвуют.