Цена славы: Как я едва не попала в крутое реалити-шоу

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ПОДГОТОВКА

- Я профессиональная актриса. За два года работы впервые сталкиваюсь с тем, что на кастинге за съемку с меня попытались взять деньги. Это ведь мне должны платить за работу, а не наоборот... - Ирина не единственная, кто потратил время зря.

У аферистов будто началось весеннее обострение, и интернет заполонили сообщения о фальшивых кастингах. С одних деньги за съемку просят, других уговаривают на дорогущее обучение. Восходящая звезда подписывает контракт, а потом обнаруживает, что подписался на кредит.

Схема работает с молодыми и начинающими актерами либо с обывателями, мечтающими попасть на телеэкраны, но ничего не понимающими в системе кастингов.

Как это происходит, решаю проверить на себе. По возрасту и типажу я подхожу на роль мамы в рекламе мармелада. Отправляю заявку - два фото, немного информации о себе (возраст, размер одежды и обуви) и уже через несколько часов получаю приглашение явиться в офис.

Попадаю в здание бывшего завода в районе станции метро «Дубровка». Замечаю дверь, обклеенную надписями «Кастинг на ТВ, рекламу», «Участие в показе», «Настраиваемся на позитив». Вот и прибыли!

КАСТИНГ

Белый задник, профессиональный свет - уголок фотографа бросается в глаза с порога. Меня встречает Василиса - молоденькая девушка с изумительной красоты миндалевидными глазами. Она делает пробные снимки (изобразите пять поз для рекламных фото с воображаемым пакетиком мармеладных мишек). Потом просит попозировать для другой съемки, продемонстрировать разные эмоции и в конце концов ставит диагноз:

- Зачем вам эта реклама! Вы такая красивая! У нас есть предложение гораздо лучше. Хотите в реалити-шоу на популярном телеканале поучаствовать?

Василиса активно расписывает: шоу столкнет между собой моделей и актеров, они должны будут показать, кто лучший, каждый выпуск - это новые звезды и эксперты в самых разных областях шоу-бизнеса, ведущая - победительница первого сезона шоу «Пацанки» Юлия Ковалева, в общем, это шанс сделать себе карьеру одним махом!

Скажу честно: в этот момент я уже видела себя на красной дорожке в окружении поклонников. Вот у меня берут интервью, вот просят улыбнуться в объектив фотокамеры...

- А вот договор, - вклинивается в мои фантазии Василиса.

- Какой договор? Вы от меня денег хотите? - расстраиваюсь я. Не каждый день, знаете ли, новая звезда на небосклоне российского шоу-бизнеса рождается.

- Вы будете платить нам 25% от своих гонораров, - объясняет мне девушка. - Портфолио есть? У нас к нему очень строгие требования. Мы с 2018 года работаем, у нас очень серьезные заказчики. Нет портфолио? Ну тогда за 40 тысяч мы все сделаем в лучшем виде. Сами оформите портфолио? Увы, 40 тысяч заплатить все равно придется - такова цена участия в реалити-шоу, ведь с вами будут работать дизайнеры, визажисты и стилисты.

Обещаю подумать и ретируюсь, чтобы восстановить связь с реальностью и проверить, насколько реалистичны перспективы, которые обрисовала мне красавица Василиса.

40 тысяч - и вы на экране. Вот только на самом деле для участия в кастинге никаких денег не нужно.

ПРОВЕРКА

Перво-наперво захожу на сайт телеканала, который должен сделать меня звездой, нахожу вкладку «Кастинги», листаю-листаю, но не нахожу ничего похожего на то шоу, про которое мне рассказали на кастинге. «А вдруг это эксклюзивное предложение?» - находит лазейку подсознание. Увы, нет.

- Мы никогда не берем деньги за участие в кастингах и реалити-шоу, они бесплатны и доступны для любого желающего, - объяснили мне в пресс-службе телеканала. - А все актуальные кастинги размещены только на официальном сайте нашего телеканала, там же указаны требования к участникам и контактные данные.

«Может, хоть с мармеладными мишками повезет?» - хватаюсь за последнюю ниточку на воображаемом пути к славе. Но и тут провал:

- Вам должен был написать заказчик, если этого не произошло, то вы ему, видимо, не подошли, - обламывает меня Василиса. - Так что с нашим предложением по реалити-шоу? Вы готовы?

Разумеется, платить 40 тысяч рублей за воображаемое шоу я не намерена, поэтому моя актерская карьера заканчивается, так и не начавшись. «Хотя бы кредит не оформила, и то хорошо», - ободряет меня заботливое «Я».

Схема работает с молодыми и начинающими актерами либо с обывателями, мечтающими попасть на телеэкраны, но ничего не понимающими в системе кастингов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А ЧТО ЕЩЕ?

Фальшивые кастинги - это возможность заработать много и сразу. Но есть и другой способ - группы и каналы в соцсетях с псевдоэксклюзивными кастингами: они множатся с каждым днем и заманивают людей под самыми разными предлогами:

- Самый популярный источник кастингов для актеров - это телеграм-каналы, - объясняет актриса Юлия. - Так вот бывает такое: натыкаешься на кастинг, отправляешь туда заявку, а тебе заявляют: сперва надо попасть в их базу данных, а для этого вступить в платную группу. Там якобы какие-то эксклюзивные кастинги с хорошими гонорарами, которых нигде больше нет. Мне предлагали месяц за 390 рублей, год - 3200 рублей. Я попала «по акции» - бесплатно на три дня. У меня около 30 каналов с открытыми кастингами, и в закрытой группе я не увидела ничего эксклюзивного - все то же самое.

- А нас пытались развести по другой схеме, - говорит мама юной актрисы Жанна. - Дочка учится в театральной студии при Доме актера, увидели объявление о кастинге, с нами нормально поговорили, все объяснили. Мы записали визитку, сделали фотографии, отправили материалы, и только после этого мне начали настойчиво предлагать вступить в их платный ВИП-чат. Про эту схему я уже слышала, поэтому отказалась. А дочка до сих пор ждет ответа. Как не стыдно детей-то обманывать!

Увы, найти управу на таких «предпринимателей» не может никто - формально это не мошенничество: вы хотели кастинги - вот и получайте. Не хочешь - не плати. А как быть тем, чьи кастинги воруют?

- Все кастинг-директора публикуют кастинги в открытом доступе, и я в том числе, - рассказывает мне Елена. - Держатели платных групп, появились недавно, у них нет своих заказчиков, и они копируют чужие объявления, мои в том числе. Но не в тот момент, когда я действительно набираю актеров, а недельки через две. Ставят другие даты, меняют типажи (например, был мужчина 27 - 30 лет, они пишут 45), могут сумму иную написать - не 6000 рублей, а 6000 долларов. И закидывают эту замануху в бесплатные группы. Человек им пишет, в ответ получает предложение вступить в платную группу, там актер видит то же переделанное объявление, но с моим номером телефона. Звонит мне, а кастинг-то уже завершен! От таких аферистов страдают все кастинг-директора, и как защититься - не знаем.

Аферистов блокировали, ругались с ними, но толку - ноль. Они посылают недовольных куда подальше и продолжают работать. И зарабатывать. Уходя от налогов - в отличие от актеров и настоящих кастинг-директоров вряд ли они оформлены как ИП или самозанятые.