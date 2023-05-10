Где и как сейчас бронировать гостиницы и почему туристы не страдают после ухода «Букинга»: ответы на все вопросы про отпуск

- В этот номер даже чемоданы не влезут, ищи побольше! Фото: Shutterstock

Ситуация парадоксальная: сайт Booking.com занимал 70 - 75% российского рынка онлайн-бронирований отелей, но его уход не стал проблемой! Взять для сравнения авиационные санкции. Их наши путешественники чувствуют и сейчас - во многие страны нет прямых рейсов, а стыковочные стоят столько, что трижды подумаешь, лететь ли на Кипр или в Черногорию. А вот без Booking туристы не страдают. Почему?

Во-первых, его место быстро заняли отечественные сервисы.

Во-вторых, Booking - это лишь инструмент (пусть и удобный). Сами-то отели никуда не делись.

В-третьих, Booking ушел условно - отказался от российских отелей, но не от российских туристов (см. «А если за границу?»).

ГДЕ НАХОДЯТ ГОСТИНИЦЫ

- До ухода Booking.com и Airbnb два иностранных сервиса контролировали более 70% рынка. Остальное было у туроператоров плюс прямые бронирования у гостиниц. Сейчас около 60% всех бронирований происходит через российские агрегаторы, - представляет расклад президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

- Мы отмечаем резкий рост - примерно в 2 раза - бронирований через сайты самих отелей. В январе 2022 года их доля была на уровне 25%, в 2023-м

превысила 50% и продолжает расти, - обращает внимание на другую тенденцию Игорь Сивец, член совета директоров сервиса путешествий Tutu.

И еще один до смешного простой вариант: найти гостиницу на карте Яндекс и Гугл и там же забронировать парой кликов. Этот способ после ухода Booking.com стал в 50 (!) раз популярнее, отмечают эксперты облачного сервиса Bnovo.

ДАЖЕ ВЫГОДНЕЕ

Российских сервисов бронирования отелей уже много (см. «Полезные ссылки»), и они на глазах становятся лучше. И выбор гостиниц все больше, и разные полезные для туристов фишки появляются.

- Мы уже семь лет развиваем отельное направление, сейчас к OneTwoTrip подключено более 2 миллионов объектов размещений по всему миру. С большинством российских гостиниц работаем напрямую - за 2022 год количество таких контрактов выросло более чем в 20 раз, - делится подробностями Елена Шелехова, глава пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

- Изменились отношения между отельерами и агрегаторами, - продолжает Игорь Сивец. - Теперь, когда на рынок вышли новые отечественные сервисы бронирования, у отельеров есть выбор. Они сравнивают условия и решают, где хотят продаваться. В результате конкуренции снизился процент комиссии для отелей.

Прилетай, подешевело Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЛОЖКА ДЕГТЯ

В чем проигрывают российские сервисы

Выбор: в базе Booking.com 28 миллионов вариантов размещения (не только отели, но и частное жилье). У отечественных сайтов заметно меньше: OneTwoTrip предлагает 2 миллиона вариантов, Ostrovok - 1,9 миллиона.

Мало отзывов: на Booking.com в выборе очень помогают оценки по множеству параметров и подробные отзывы о плюсах и минусах каждой гостиницы. Важна тишина? Или без удобной подушки отдых насмарку? Именно в отзывах можно найти все детали. У наших сервисов столь полной базы отзывов еще нет.

Бонусы: мало кто из отечественных сервисов имеет программу лояльности. Есть она, например, у OneTwoTrip - за каждое бронирование на счет клиента зачисляют «трипкойны», ими можно оплачивать следующие заказы.

Все вместе: через Booking.com можно найти как отели, так и частное жилье. Другие сервисы обычно специализируются на одном либо другом варианте. И чтобы сравнить цены и комфорт, надо потратить больше времени. По пути Booking пошел Ostrovok, активно пополняющий свою базу апартаментами в российских регионах. Недавно начал работать даже с самозанятыми владельцами квартир (а не только с юрлицами и ИП), и всего за месяц к сервису подключились десятки тысяч желающих сдать свое жилье отпускникам.

А ЕСЛИ ЗА ГРАНИЦУ?

У тех, кто планирует заграничный вояж, возможностей выбрать отель даже больше, чем у «внутренних туристов»! Потому как к нашим сервисам добавляется «ушедший» Booking.com.

Да, с российскими отелями он больше не работает. Но от клиентов не отказывается! Если едете в Анталью или Ташкент, Ереван или Хургаду, в вашем распоряжении вся многомиллионная база Booking и все его удобные фишки. Русскоязычная версия сайта тоже никуда не делась. Сохранились профили пользователей со всеми скидками по программе лояльности Genius.

Мало того, Booking.com ходит в пятерку самых популярных в России туристических сайтов!

- Россияне продолжают использовать сервис для поиска информации и отзывов о зарубежных отелях. Если нет возможности там же оплатить бронирование, делают это на других платформах, - объясняют эксперты компании МТС Travel.

Действительно, кредитки Visa и MasterCard российских банков для Booking теперь не подходят, «Мир» - тем более. Увы, выпущенные в РФ карты китайской платежной системы UnionPay сайт тоже не принимает. А карты на Booking нужны: либо для оплаты проживания, либо просто для гарантии брони.

Но выход есть и не один! (Собственно, если уж вы планируете самостоятельный вояж за границу, то и так наверняка задумались, как расплачиваться в магазинах и ресторанах.)

! Использовать карты зарубежных банков - многие любители путешествий уже успели ими обзавестись: в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении. На Booking работают без проблем.

! В фильтрах при поиске ставить галочку «Бронирование без кредитной карты». Да, вариантов будет меньше, а иногда и вовсе единицы. В Ереване, например, из 750 отелей и апартаментов без карты можно забронировать 400 с лишним. А в Анталье лишь 4 гостиницы готовы принять безкарточных постояльцев. В целом этот вариант подойдет тем, кто планирует лететь за границу с пачкой наличных.

! Найти отель на Booking, а потом списаться с ним напрямую и договориться об оплате на месте. Либо проверить, есть ли эта гостиница в базе российских сайтов - если да, сделать заказ там и оплатить российской картой.

- Через OneTwoTrip можно оплачивать зарубежные отели любой российской картой: достаточно выбрать вариант «Оплата сейчас». На месте платить уже ничего будет не нужно. Если не использовать данную функцию, то оплачивать проживание придется на месте - может потребоваться иностранная карта или попросят о наличном расчете. Кроме того,

отель может заранее заморозить часть средств на вашей карте для подтверждения брони, и, если у него не получится, отменит заказ, - разъясняет Елена Шелехова.

Цена вопроса Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Где искать место под солнцем

Сервисы бронирования отелей: Ostrovok.ru, Яндекс.Путешествия, 101Hotels.com, Bronevik.com, OneTwoTrip.ru, Tutu.ru, Travel.rzd.ru.

Сайты аренды апартаментов: Sutochno.ru, Tvil.ru. Это альтернатива уже скорее не Booking, а Airbnb, сервису бронирования частного жилья, тоже покинувшему Россию.

Агрегаторы: Hotellook.com. Создан той же командой, что и популярный авиапоисковик Aviasales, и работает по тому же принципу. Вводите даты, город - получаете варианты проживания и цены у разных сервисов, а дальше выбираете, у кого оплачивать.

Маркетплейсы: Ozon, где наравне с туфлями или кофе предлагают и отели с авиабилетами.

Приложения банков: например, Тинькофф Путешествия, Альфа Путешествия. В реальности вы будете бронировать на одном из гостиничных сайтов - партнеров банка Тинькофф Ostrovok, Альфа Банка - Авиакасса. Но при оплате через банковские приложения получите кешбэк.