Захар Прилепин полз с переломанными костями, теряя сознание от боли: Вся правда о покушении на писателя, спасении и невероятном совпадении

«Всем привет от Захара!» - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил Захара 9 мая. «Будем жить. Будем работать», - обрадовал поклонников Прилепин в ответ. Фото: t.me/glebnikitin_nn

Солнечное утро 6 мая. Впереди четыре дня выходных и главный праздник страны. Несмотря на бодрящую прохладу, горожане стараются вырваться на природу. Кто просто на шашлыки, кто на дачу, кто посчастливее, даже в мини-отпуск. Пока толкались в пробках, радиоэфир разорвала новость: «В Нижегородской области взорвана машина писателя Захара Прилепина».

Звонок самому Захару - тишина, дальше - массовый обзвон по всем, кто может хоть что-то знать, - от коллег до знакомых и полиции.

Минут через 20 - 30 комментарий помощницы: «Сам Прилепин жив…» Хорошие новости.

Потом стали появляться версии и домыслы: ехал к семье, заезжал пообедать, подорвали на трассе...

ЗАХАР - ЖИВ

По видео в сети стало понятно: окраина деревни, проселочная дорога, лес, метрах в 50 дома, на крыше лежит белый Audi Q7 без передней части, рядом - воронка 1,5 метра в диаметре и почти метр глубиной.

К словам помощницы Прилепина Елизаветы, которая заявила, что он с травмами, но жив, поначалу отнеслись скептически, но потом сообщают, что Захар в сознании, на месте скорая, ждут вертолет.

Уже к вечеру стало известно, что в нижегородской областной больнице ему провели операцию, помощь подоспела вовремя, ввели в медикаментозный сон.

А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

На следующий день Прилепин пришел в сознание. И вот что он сам рассказал в своих сообщениях в Телеграме:

«Погиб родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин.

В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском, я - за рулем. Взрыв был под его колесом.

Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то.

«Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения.

Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа, и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут.

Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал. Взорвал бы вторую, погибли бы все.

Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва.

Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра.

Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим».

Машину писателя подорвали уже в деревне, в нескольких метрах от жилых домов. Он уже высадил дочь и подъезжал к дому, как рванула мина - внедорожник перевернуло, у него оторвало переднюю часть... Фото: ТАСС

«ЗАЧЕМ-ТО ВРУТ…»

Захар развеял и несколько мифов, которые успели сложиться:

Зачем-то врут, что я заехал туда поесть в общепит - между тем я живу там более 20 лет и написал там почти все свои книги.

Зачем-то врут, что машина ехала быстро - но это пересеченная грунтовая дорога.

Зачем-то врут, что я высадил дочь в лесу, хотя там даже на фото видны дома вдалеке. Я высадил ее в деревне.

Зачем-то врут, что мину невозможно заложить незаметно. Здесь же можно заложить почти что угодно.

КТО И ГДЕ

ЛОВИЛ КУРОПАТОК НА ПРУДУ

Поймать террориста удалось оперативно. Как только взорвалась машина, соседи позвонили в полицию. В районе был объявлен план «Перехват», и всех участковых вызвали в отдел - в деревню Козлово - соседнюю с тем самым поселком Пионерским.

Полицейские сразу отправились осмотреть дорогу и прилегающий к ней лес. Тут к ним и вышел незнакомец. Места тут тихие, все друг друга знают, и посторонний сразу вызвал подозрение. Его спросили: что делает, куда идет. А тот и скажи: «Ловил куропаток на пруду, а теперь - в деревню».

Только никакого пруда там нет, как и куропаток, - вокруг только леса да болота. Закрались подозрения. Тогда полицейские попросили странного охотника вывернуть карманы. Там-то и нашлось два паспорта - российский и украинский.

Сначала задержанный отпирался, но потом все же признался, что именно он положил взрывчатку под машину Прилепина.

На допросе мужчина рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами еще несколько лет назад. Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг - ликвидация Захара Прилепина.

Теперь ищут соучастников.

ПОСЕЛОК В ГЛУШИ

Поселок Пионерский - настоящий медвежий угол в семидесяти километрах от Нижнего Новгорода. Все население здесь - человек 40. И то в основном любители дикой природы, приезжающие только на лето.

В пяти километрах от поселка знаменитый Керженский заповедник, где разводят северных оленей. В самом поселке в советские времена находились турбазы. Место славится своей дикой природой.

Некоторые СМИ писали, что у Прилепина там живут родители, но соседи не подтвердили. Но тут живет сам Захар. Здесь же он и пишет свои книги. В поселке у него дом и собака сенбернар по кличке Шмель. Сам он родом из соседнего района - города Дзержинска. Чем его привлек именно этот поселок - неизвестно. Возможно, своей удаленностью и уединенностью.