Встретив Марину Влади, Высоцкий сразу сказал, что она станет его женой

Ее мягкая, очень женственная красота не тускнеет с годами. Марина Влади 10 лет назад, когда ей было 75. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для русских главная роль Марины Влади - роль жены Владимира Высоцкого. При этом она одна из самых популярных французских актрис 50-х и 60-х годов, лауреат приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, командор Ордена искусств и литературы, звезда фильмов Жана-Люка Годара, Орсона Уэллса, Паоло и Витторио Тавиани... Высоцкий - один из четырех ее мужей, а «Владимир, или Прерванный полет» - только одна из более чем десяти ее книг. Хочется из духа противоречия написать заметку, в которой Высоцкий не упоминался бы ни разу или упоминался бы в нескольких строках, как в статье о ней из французской Википедии, но… Но, пожалуй, не выйдет. Все-таки встреча с Высоцким была, наверное, главным событием в ее жизни.

Супруга актера и летчика

Ее отец Владимир Поляков-Байдаров был вокалистом Московской филармонии, выступал в опере. Когда началась Первая мировая, его не могли по закону взять в российскую армию - он был единственным сыном у вдовы. Так что он отправился во Францию (та была союзницей России) и записался добровольцем. Стал военным летчиком. И в Россию уже не вернулся - случилась революция.

Он женился на эмигрантке Милице Энвальд, дочери генерала, и у них родились четыре девочки: Ольга, Таня, Милица и младшая, Марина. Первая стала телережиссером, остальные актрисами. Все взяли псевдонимы, где фамилии начинались на букву В: Ольга Варен, Одиль Версуа, Элен Валье, Марина Влади. Говорят, это потому, что во французском с V начинается слово victoire - победа. Но Марина взяла фамилию Влади в первую очередь в память об отце.

К тому моменту она уже была актрисой - дебют состоялся, когда ей исполнилось 10. А в 14 отправилась в Рим - сниматься в картинах студии Cinecitta. И через два года появилась в фильме Джузеппе де Сантиса «Дни любви», после которого о ней заговорили.

1965 год, IV Московский международный кинофестиваль. Слева направо: летчик Жан-Клод Бруйе (на тот момент муж Марины Влади), летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, Марина Влади и летчик-космонавт СССР Павел Беляев. До знакомства с Высоцким еще два года.

В 18 она сыграла Сонечку Мармеладову в экранизации «Преступления и наказания». Действие было перенесено во Францию, героиню перекрестили в Лили Марселлен, и фильм не вызвал энтузиазма у критиков. Раскольникова (превратившегося в Рене Брюнеля) сыграл Робер Оссейн. В декабре 1955-го Марина стала его женой. Робер, как и его юная супруга, хорошо знал русский: его мать была уроженкой Российской империи.

Марина играла и в первом фильме Оссейна «Мерзавцы попадают в ад», и в трех последующих. Родила ему двоих сыновей, Пьера и Игоря. Но брак не продлился и пяти лет.

Вторым мужем стал Жан-Клод Бруйе, авиатор, герой Сопротивления, предприниматель, старше Марины на 13 лет. В этом браке родился сын Владимир, названный в честь ее отца. Но и этот брак завершился разводом. А в 1967-м Влади приехала в Москву, ее повели в Театр на Таганке, и там она увидела еще одного Владимира.

«Некрасивый, плохо одетый»

Это была репетиция спектакля «Пугачев». Влади была «потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера». Хотела с ним познакомиться. И потом не узнала его, когда он подошел к ней в ресторане, где Марина ужинала с актерами, игравшими в спектакле. Просто некрасивый, «невысокий, плохо одетый молодой человек», в котором привлечь внимание могли разве что светло-серые глаза. Но потом она осознала, что это и есть тот самый Высоцкий.

Он сказал: «Наконец-то я встретил вас», взял ее руку, поцеловал… «Ты совершенно не похож на ревущего великана из спектакля, но в твоем взгляде чувствуется столько силы, что я заново переживаю все то, что испытала в театре». А потом Высоцкий сказал, что давно любит ее (весь Советский Союз рыдал над судьбой героини Влади во французском фильме «Колдунья» по «Олесе» Куприна). И сообщил, что она будет его женой. Вскоре она поняла, что так тому и быть.

Она даже варила ему борщи - как подобало супруге советского гражданина. Фото: James Andanson/Sygma/Getty Images

В бурном 1968-м на фоне студенческих волнений Марина вступила во Французскую компартию. Это сделало ее в СССР еще более «своей». И очень помогло и ей, и ее будущему мужу. Власти мечтали о том, чтобы она, дочь эмигранта, приняла советское гражданство, получила постоянную прописку в Москве… Но на это она пойти не могла. И приезжала в СССР к любимому то как туристка, то как актриса, потом как «временно проживающая» супруга…

В книге «Владимир, или Прерванный полет» Влади рассказывает о своем покойном муже все. О том, как Высоцкий едва не умер, когда у него пошла горлом кровь. О пьянстве мужа, которое то затухало, то разгоралось, об идиоте друге, который предложил ему лечить алкоголизм наркотиками. Об игровой зависимости, которая толком не развилась лишь потому, что в СССР не было казино.

Но гораздо больше в этой книге любви, и восхищения, и печали.

«Она умерла с ним»

Замужем за Высоцким она была десять лет. Его смерть стала для нее катастрофой. «Она просто умерла вместе с ним», - говорила Юлия Абдулова, дочь ближайшего друга Высоцкого Всеволода Абдулова. Но появился человек, который ее спас, - врач Леон Шварценберг. Он приезжал каждый день, проявляя невероятное упорство, и в конце концов вывел ее из пике.

23 года они прожили вместе. Влади вновь стала вдовой в 2003-м: ее муж заразился гепатитом С (поранился при переливании крови одному из пациентов), осложнением стал цирроз печени…

Сейчас она живет в пригороде Парижа Иври-сюр-Сен. Переписку с Высоцким передала в РГАЛИ, потребовав, чтобы ее сделали доступной для публики после ее смерти. А остальной свой архив выставила на торги в 2015 году, сказав при этом: «Вещи не имеют для меня значения, я легко с ними расстаюсь».

Все, кто ее знал и знает, рассказывали о ней с теплотой. «Марина никогда не смотрела на людей свысока, - вспоминала та же Юлия Абдулова. - Из-за границы всегда привозила кому-то необходимые лекарства, которые здесь было невозможно достать. Очень любила дарить подарки. Приезжала с огромными мешками. Она может взять в руки птицу. Мало кому воробей прыгнет в руку. К ней прыгнул».