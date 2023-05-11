Соседи рассказали о тайнах замка Аллы Пугачевой: Кто сейчас живет во дворце в Грязи и сколько он стоит

Расходы на содержание такого роскошного дома весьма велики.

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию почти сразу после объявления спецоперации России на Украине. Несмотря на то, что Галкин открыто выступает в своем блоге против СВО, Алла Борисовна объяснила свой отъезд в Израиль бытовыми нуждами: «каникулы, отпуск, лечение».

Черная метка

За это время вокруг звездной семьи появилось немало слухов. Один из последних: мол, замок в деревне Грязь, который юморист построил за 12 млн долларов, продан чуть ли не за миллиард рублей. Об этом сообщил репортерам директор покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов. Оказалось - «утка»...

Чуть позже шоумен и работник агентства ритуальных услуг Стас Барецкий заявил, будто именно он - новый хозяин элитного жилья. Якобы купил его всего за 450 млн рублей, чтобы часть комнат переоборудовать в склепы, а из остальных сделать музей похоронного дела. Впрочем, и это оказалось вымыслом.

Содержание дворца оценено в миллион рублей в месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Давний знакомый Пугачевой, эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев объясняет:

- С учетом ситуации на рынке, когда дорогие дома продаются плохо, этот особняк можно предложить только за 2 млн долларов (около 160 млн рублей по текущему курсу. - Ред.). И то если только какому-то ярому фанату. Не каждый сможет жить в таком специфичном доме с чудовищами на фасаде. К тому же Грязь - вовсе не элитный поселок, и рядом с замком стоят настоящие развалюхи...

Приобретать владения звездной четы не спешат и по другой причине.

Галкин пытается зарабатывать, выступая перед русскоязычной публикой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Галкин - иноагент, и это черная метка, - объяснил «КП» адвокат Андрей Алешкин. - Ведь по новому закону любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом - будь то покупатель, арендатор или риелтор, может быть признан аффилированным лицом. И это грозит обернуться большими проблемами для граждан РФ.

Миллион в месяц на содержание

Но кто тогда в замке живет? Ведь любой дом, а тем более такой роскошный, требует ухода.

Близкие певицы говорят, что Пугачева оставила приглядывать за замком своего водителя Игоря Польшикова, который работает у нее более 30 лет. Плюс ко всему в штате у АБ до сих пор трудится ее бессменная помощница и директор Елена Чупракова. В замке они не живут, но дистанционно решают бытовые вопросы по содержанию особняка.

Видеонаблюдение на территории замка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Расходы на содержание такого роскошного дома весьма велики.

- В год за налоги на землю и на кадастр здания набегает около 300 тысяч рублей, - объясняет «КП» Андрей Ковалев. Еще одна статья расходов - оплата «коммуналки» (электричество, отопление, газ, вода, канализация). Да, в период, когда в замке никто не живет, расход электричества минимальный, но температурный режим все равно нужно поддерживать, ведь там ценные картины (Галкин - любитель антиквариата), скульптуры, отделка. Плюс содержание систем безопасности - камер, тревожных кнопок. С учетом масштабов дома «коммуналка» и пультовая охрана обходятся хозяевам в 100 тысяч рублей в месяц. В статью расходов добавим и персонал. Все равно нужно ухаживать за газоном, бассейном, убирать территорию. Ну и охрана должна быть. Как минимум два человека в смену. Итого 4 охранника. Получается, в месяц около 500 тысяч рублей уходит только на охрану. В общем, если все расходы на замок собрать, то его содержание стоит около миллиона рублей в месяц.

На днях хозяйка вернулась в замок.

- Алла Борисовна прилетела в Россию ненадолго. Цель визита печальная - похороны ее близкого друга, кутюрье Валентина Юдашкина. Потом Пугачева снова улетит из страны, - рассказали «Комсомолке» близкие певицы.

Любой дом, а тем более такой роскошный, требует ухода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шампанское по-соседски

«КП» побывала в окрестностях замка накануне возвращения Пугачевой.

Грязь - небольшая деревенька в Одинцовском районе с одним магазинчиком на всю округу.

- В наш магазин артисты особо и не захаживали, - рассказала продавщица. - В последний раз мы видели тут Пугачеву года четыре назад. Закупалась самым простым: колбаса, хлеб, огурчики. Приветливая, доброжелательная. А Галкина мы тут и не видели никогда. Он только с жителями бараков, которые построены в двух шагах от замка, иногда общался. На праздники передавал им по-соседски продуктовые наборы - шампанское, конфеты. Нам такие подарки не доставались.

Сразу за магазином - детская площадка. Тут, по словам местных, каждый день гуляли с нянями Гарри и Лиза Галкины.

Детская площадка, сделанная при содействии звездной четы, цела до сих пор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я никогда не видел тут ни Пугачевой, ни Галкина. Только по телевизору, - рассказывает нам мальчишка лет десяти. - Когда Пугачева уехала, в замке охрана осталась. Там у ворот есть домик для рабочих, около него охранники все время сидели. А потом охрана ушла, никого там давно нет.

- Да, охранников мы давно не видели. Там, видимо, теперь только пультовая охрана. Но иногда слышим, как за забором стучат рабочие. Может, ремонтируют что-то. И садовник приходит: газон ухоженный, - заметили местные жители.

На месте и коллекция антиквариата, которую собрал Галкин. В случае продажи ее надо куда-то перевозить. Такие вещи требуют специального ухода, и абы куда их не перевезешь. Это редкие картины и другие старинные диковины. К примеру, «рыцарь сэр Генрих» - антиквариат XIX века, копия доспехов Генриха Второго. «Сэр Генрих» стоит в прихожей, словно встречая гостей.

Грязь - вовсе не элитный поселок, и рядом с замком стоят настоящие развалюхи Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Никто ничего не вывозил из их дома. У нас приятель на соседнем участке живет, он бы видел, - уверяют нас местные мужики.

МАСКИРОВКА

Драконы прикрывают огрехи ремонта

Кстати, устрашающие фигуры, которыми Максим украсил замок, вовсе не для красоты. Гаргульи и драконы закрывают недочеты строителей.

Роскошный замок Пугачевой и Галкина стоит среди самых настоящих развалюх. Фото: СОЦСЕТИ

- Из-за неправильного монтажа началось обрушение фасадного камня замка. Максим пригласил нас исправить эти проблемы, - еще в 2016 году рассказывал «КП» мастер по медным изделиям Денис Аксенов. - И еще требовалось закрыть выступающие элементы замка от снега и дождя. Когда мы пришли в дом к Максиму, там уже были чудовища-гаргульи, выполняющие роль водосбросов. И у меня появилась идея сделать еще четыре медные фигуры в таком же стиле. При ремонте замка пришлось убрать облицовочный камень, появились оголенные места. Прикрыть бетон помогли сказочные фигуры. Для Максима мы изготовили их за символическую сумму, чтобы показать, какие вещи наша мастерская может делать.

*Признан в РФ иностранным агентом

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