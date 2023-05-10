Украинские хамы-дипломаты потребовали уважения

Ведомство министра иностранных дел Украины Кулебы возмутило присутствие в Москве на Параде Победы глав государств-членов СНГ Фото: REUTERS

Тут МИД Украины решил поучить остальной мир хорошему тону и этикету. Очень возмутило Киев присутствие в Москве на Параде Победы глав государств-членов СНГ: президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, а также премьера Армении.

- Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии … как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу, - заявил официальный представитель ведомства Кулебы Олег Николенко.

Ути, бозе мой! Оно обиделось. Оно решило поучить всех, потому что Украине бо-бо. Хнык-хнык…

Господину Николенко, а вместе с ним и прочим господам, начиная с Кулебы и заканчивая все тем же Зеленским, не мешало бы уяснить для себя раз и навсегда, что все эти персоны прилетели в российскую столицу, наплевав на то, нравится это Украине или нет. О Незалежной, вообще, если кто и думал в этот день, то в последнюю очередь, потому что общая память о Великой Победе куда как важнее. И, кстати, не только в этот день. Забыли, понимаешь, фашистов спросить, как написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем ТГ-канале.

Ну, это первое, а вот что касается дальнейшего, то господину Николенко, Кулебе, Зеленскому не худо было бы обратить внимание на себя в плане этикета, тона и т.д. И тут речь не только про то, что через СМИ, как написала в своем посте все та же госпожа Захарова, на Украине методом опроса выясняют, кого из российских журналистов и общественных деятелей надо убить следующим после покушения на Захара Прилепина: Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева или Антона Красовского. Очередной шаг по дальнейшему расчеловечиванию украинцев выглядит вполне логичным.

Но вот, например, есть такой мэр Днепропетровска Борис "авешатьмыихбудемпотом" Филатов. Этот видный (во всех смыслах) укронацист регионального масштаба как раз отбросил все правила не просто хорошего тона, но и принципы цивилизованного общения.

- Риторический вопрос: Интересно, когда завтра политики, называющие себя президентами бывших республик СССР…, - заявило это существо. Зато Филатов уже не первый раз выступает вот с таких "высокоморальных" позиций, причем, ни разу не получив по шапке от высоких представителей власти в Киеве. Что уж говорить про главу военной разведки Кирилла Буданова, который обещает "убивать русских по всему миру". Просто русских. Такой вот этноцид мечтает устроить Буданов.

Нынешний заместитель Кулебы и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился с публичной критикой на своего сменщика в Берлине, нынешнего посла Незалежной в ФРГ Алексея Макеева, тоже весьма известно русофоба. В интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland экс-посол заявил, что новый представитель Незалежной "выкинул в мусорное ведро и растоптал все, что кровью и потом создал" сам Мельник, просто "бросил ему в лицо перчатку".

- Он должен поднять свой зад, громко заявить своё мнение по таким жизненно важным темам, как немецкие истребители и военные корабли, и начать показывать результаты, - как оказалось, бывший посол хамит не только иностранным политикам, но и своим коллегам. - Если раньше украинцы могли управлять дискуссией о поставках вооружений, то теперь они плывут по течению, и даже улыбаются и машут рукой, когда их требования отвергают.

Синхронно со своим мужем выступила и пани Мельник, которая назвала сменщика Мельника "Берлинским позором Украины" и напечатала еще много грязных и оскорбительных буковок. Заодно пани Мельник (все же удивительно, но только на первый взгляд, что у Мельника есть еще и супруга, впрочем, там явно яблочко и яблонька совпали в своем местоположении) наехала еще и на Германию, которая не признает своих грехов в отношении исключительной нации украинцев.

Какое у этих людей, вообще, есть право хоть слово вякать про мораль, про уважение?