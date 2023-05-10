«Пятёрочка» выяснила, какие экзотические фрукты любят россияне

В столице спрос на фрукты предсказуемо выше. Москвичи с начала года заказали 16 тонн ананасов, 3 000 штук кокосов, более 11,5 тонн манго, 5 тонн лаймов и более 47 тонн авокадо.

Жители Подмосковья заказывают экзотику не так активно: за прошедшие три с небольшим месяца им было доставлено почти 8 тонн ананасов, 5,5 тонн манго, 1 700 штук кокосов, 1 900 кг лаймов, 25 тонн авокадо, больше 5 тонн личи и более 3 000 штук маракуйи.

Также среди городов-рекордсменов Санкт-Петербург (по 3 тонны ананасов и манго, 17,5 тонн авокадо, более 2 000 штук маракуйи), Казань (почти 2 тонны ананасов, 6 тонн авокадо), Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Краснодар.

Ананас стал экзотическим угощением, которое чаще всего заказывают в Набережных Челнах (более 450 кг), Чебоксарах (там было доставлено 250 кг ананасов) и Саранск (около 40 кг).

А вот жители Калининграда, городов Кавказских Минеральных Вод, Сочи и Салехарда чаще, чем в других городах и регионах, выбирают манго. Кокосы наиболее популярны в Сибири — Абакане, Иркутске и Красноярске, лаймы — в Сарове, авокадо — в Саранске и Сургуте.

По частоте заказов такого непривычного для многих фрукта, как личи, лидируют Сочи (100 кг), Новороссийск (52 кг), Ставрополь (63 кг), Иваново (43 кг) и Кавказские Минеральные Воды (20 кг). Маракуйю чаще всех заказывали жители Хабаровска.

Наиболее равнодушными к экзотике оказались покупатели из Белорецка, Тамбовской области, Воркуты, Волжска и Владивостока: там за три с лишним месяца было заказано всего 26 килограммов экзотических фруктов.

Часть потребителей считают выбор экзотических фруктов смелым решением, но зато с удовольствием приобретают соки из них. Чаще остальных напитки на основе тропических фруктов заказывают жители Воркуты, Абакана, Владивостока, Тамбовской области и Пензы, а вот по объёмам заказов впереди покупатели из Москвы (60 000 шт.), Московской области (более 33 000 шт.), Санкт-Петербурга (более 25 000 шт.), Казани (около 11 000 шт.) и Воронежа (около 6 500 шт.).

«В последние годы количество заказов на доставку фруктов и соков стабильно растет, — комментирует Денис Нуждин, руководитель маркетинга ритейла. — Основные факторы, влияющие на это, — увеличение числа людей, которые ведут здоровый образ жизни, рост доступности фруктов и изменение стереотипов об их потреблении. Если 15-20 лет назад экзотические фрукты воспринимались как нечто необычное и покупались в основном на праздничный стол, то сейчас они являются неотъемлемой частью повседневного рациона многих семей, особенно тех, где есть дети».