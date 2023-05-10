Страшная «Цепочка»: как не загубить ребенка на карусели

Разлетающиеся, как лепестки ромашки, цепочки с креслами кажутся ненадежными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никогда не любила карусели, особенно типа «цепочка». Разлетающиеся, как лепестки ромашки, цепочки с креслами всегда казались мне какими-то ненадежными. Теперь для сомнений появился новый повод. Именно такой аттракцион на майские праздники рухнул вместе с пассажирами в парке развлечений в Оренбурге. Пострадали 19 человек, 11 из них остаются в больницах. Двое — молодая девушка и десятилетняя девочка — в тяжелом состоянии.

Так что — на карусели, да еще с детишками — лучше ни ногой? Или все-таки есть способ убедиться в их надежности? Эксперты назвали «КП» несколько пунктов, которые сразу должны насторожить посетителей. При этом заметить, что что-то не так, не сложно даже маме с висящими на ней детьми — для этого не требуются какие-то сложные действия.

1. На аттракционе нет государственного регистрационного знака

С апреля 2018 года все аттракционы с малейшей степенью риска у нас должны проходить государственную регистрацию. Без нее начинать эксплуатировать их нельзя. Госрегистрация подразумевает, что оборудование сертифицировано, есть акт оценки его технического состояния и т. п.

-Все аттракционы подлежат государственной регистрации в Гостехнадзоре того региона, в котором они расположены. На зарегистрированный аттракцион выдается государственный регистрационный знак, который состоит из кода региона государственной регистрации аттракциона, номера государственного регистрационного знака, QR-кода, который должен считываться расстояния не менее 1 метра, а также свидетельство о государственной регистрации аттракциона, - рассказал «КП» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. - Государственный регистрационный знак должен быть расположен в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион. Свидетельство о государственной регистрации должно находиться у оператора аттракциона, которого назначил эксплуатант (компания, которой принадлежит аттракцион).

Итак, перво-наперво на входе в аттракцион смотрим государственный регистрационный знак. Как показывает история с оренбургской каруселью, одной этой предосторожности УЖЕ может быть достаточно. Ведь рухнувший аттракцион, как выяснилось, не прошел госрегистрацию. Его владельцы не предоставили в Гостехнадзор полный пакет нужных документов. В парке недавно прошла реконструкция — его передали по концессии новому собственнику. И, вероятно, владельцы поторопились запустить аттракционы «весне навстречу», предполагая разобраться с формальностями «потом».

Если б хоть кто-то из посетителей злополучной карусели знал правила, обратил внимание на отсутствие нужного знака и поднял тревогу, ЧП вполне можно было бы избежать.

2. А была ли проверка?

Аттракционы должны проходить несколько видов проверок. От ежедневной, которую перед тем как катать людей, проводит сам оператор (сведения о ней заносятся в специальный журнал). До ежегодной — под контролем Гостехнадзора.

Тут тоже слишком долго искать информацию не надо. Утвержденные правительством требования к безопасности аттракционов предполагают: перед входом на любой из них должна висеть информационная табличка, где указана дата последней ежегодной проверки и название организации, которая ее провела, и дата ближайшей ежегодной проверки.

Так что бдите.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ, ЧТО АТТРАКЦИОН РАБОТАЕТ ПО ПРАВИЛАМ

- На входе висят правила пользования для посетителей, пассажиров и пользователей (в том числе для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, если биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы).

- В некоторых случаях должны иметься средства для измерения роста и веса пассажиров (если условиями эксплуатации предусмотрены такие ограничения — например, страховочный ремень не выдержит слишком толстого пассажира).

- Есть план эвакуации — на случай, если она потребуется с большой высоты или из кресел со значительным наклоном по отношению к земле.

- Должны быть сведения об основных технических характеристиках аттракциона — они размещаются рядом с пультом управления.

- В некоторых случаях на аттракционе должны иметься приборы для измерения силы ветра и температуры окружающего воздуха (если это предусмотрено документацией). Например, при сильном ветре нельзя использовать батут.

- Должны быть в наличие средства оказания первой помощи пострадавшим (медицинские аптечки).

- Оператор во время работы аттракциона всегда должен находиться на рабочем месте.

Для особо любознательных — все требования к аттракционам прописаны в Постановлении Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. N 1732

"Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов".

А технически продвинутые граждане могут воспользоваться QR-кодом на государственном регистрационном знаке. Он считывается при наведении на него смартфона.

- Единого открытого реестра аттракционов на данный момент не существует, однако нововведения по установке QR-кода на аттракцион дают возможность людям узнать состояние, поверку и регистрацию аттракциона, - объясняет Петр Гусятников.