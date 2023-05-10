Возобновление авиасообщения с Грузией: отвечаем на важные вопросы

Снят запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. А российский МИД отменил свою рекомендацию воздерживаться от поездок в эту страну.

Для туристов новости, безусловно, вдохновляющие. Грузия - безвизовая для россиян страна со множеством исторических достопримечательностей, живописной природой, черноморскими пляжами, отличной кухней (хинкали, пхали, лобио, хванчкара с киндзмараули…) и сравнительно низкими ценами.

В 2022 году даже без прямых рейсов в Грузии побывали 1,1 млн российских граждан, 915 тысяч из них - с туристическими целями (это данные Национального статистического управления страны).

КОГДА МОГУТ ЗАПУСТИТЬ РЕЙСЫ

В течение месяца, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

- Если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ещё оптимистичнее - уверен, что первые прямые рейсы могут появится уже к концу мая.

То есть как раз к сезону летних отпусков! За это время авиакомпании успеют решить технические и административные вопросы.

Но это - в теории. А на практике есть одно очень важное «но». Разрешение на полёты должна дать не только Россия, но и Грузия. А президент соседней страны Саломе Зурабишвили уже отреагировала на новость: возобновление прямого авиасообщения назвала неприемлемым. Так что строить конкретные планы пока рано.

КАКИЕ АВИАКОМПАНИИ И САМОЛЁТЫ БУДУТ ЛЕТАТЬ

Впрочем, в Минтрансе настроены серьезно: российские авиакомпании уже начали подготовку к возобновлению полетов между Россией и Грузией, сообщили в министерстве. Они будут выполнять 7 рейсов в неделю между Москвой и Тбилиси. Что немного, кстати - в Турцию или, например, Армению на порядок больше.

«Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», - уточнили в министерстве. То есть на SSJ-100.

Видимо, даже переведённые в российский регистр «Боинги» и «Эйрбасы» в Грузию отправлять не рискуют. И уж тем более лайнеры с двойной регистрации.

Из авиакомпаний пока только Red Wings заявила о желании летать в Грузию:

- Авиакомпания Red Wings при наличии допусков на выполнение полетов в Грузию планирует расширить свою маршрутную сеть. Полагаем, что это будет востребованное направление для наших пассажиров.

СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ

Цены на авиабилеты зависят не только от расстояния и типа воздушного судна, а в первую очередь от спроса. Поэтому прогнозировать стоимость полёта в Грузию сейчас сложно.

Скажем, в Ереван, куда лететь примерно столько же, как до Тбилиси, билеты на начало июня сейчас реально купить за 25 - 32 тысячи рублей туда-обратно (и это без багажа). Но туда из Москвы выполняются больше 20 рейсов в день! А в Тбилиси, судя по планам Минтранса, планируется всего один. Так что дефицит билетов практически гарантирован.