Цифра как новая реальность

Компания использует революционные технологии управления трубопроводами. Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Речь пойдет о транспортировке нефти и ПАО «Транснефть» – крупнейшем операторе нефтепроводов в мире. Новые технологии не только предвосхищают изменения, но в идеале формируют их.

Вначале была труба

Современный нефтепровод отличается от своего пращура, сконструированного великим инженером Владимиром Шуховым полтора века назад примерно, как концертный орган от пионерского горна. Сегодня протяженность «трубы» от первоначальных 10 км на Апшероне в 1878 году выросла до нескольких тысяч км («Дружба», «ВСТО»). Теперь за несколько десятков минут при рабочем давлении до 80 атм и диаметре магистрали около метра прокачивается столько же нефти, сколько везет целый железнодорожный состав.

При этом одновременно приходится учитывать сотни факторов - начиная от характеристик принятой к прокачке нефти, мощности насосов, которые задают скорость потока и заканчивая погодой в портах отгрузки нефти на танкеры. Между приемкой и сдачей нефти – сотни и тысячи километров разнообразного ландшафта, который пронизывают нефтепроводы. Где-то нефть способна идти что называется самотеком. А есть, напротив, участки особой географической сложности: реки и непроходимые болота, или, например, вечная мерзлота, где нефть приходится греть, чтобы она не превратилась в огромный сгусток смолы. В условиях такого разнообразия, которого нет больше нигде в мире, остро стоит проблема выбора оптимальных вариантов транспортировки. Современное производство требует точности и надежности операций. Просчитать, взвесить и предложить наилучшие решение без цифровых технологий просто невозможно. Хотя окончательное решение, безусловно, по-прежнему остается за человеком.

«Транснефть» управляет гигантскими объемами жидкого топлива. Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Ты просто космос

Сегодня в трубопроводном транспорте задействованы поистине космические технологии, искусственный интеллект, системы автоматики, которые поддерживают важнейшие технологические процессы. Их созданием и внедрением занимается компания «Транснефть – Технологии» (ТНТ), которая за 10 лет стала основным центром ИТ-компетенций «Транснефти», своего рода инкубатором формирования цифрового будущего всей нефтепроводной отрасли. Здесь трудятся сильнейшие разработчики, аналитики, цифровые архитекторы. Благодаря ним труба буквально вобрала

в себя технологии высочайшего цифрового класса: Единая система диспетчерского управления, ставшая центром принятия решений по оптимальным процессам транспортировки нефти и нефтепродуктов; Единая лабораторная информационная система, полностью контролирующая более сотни испытательных лабораторий, позволившая автоматизировать и оцифровать результаты десятков тысяч исследований.

Активно развивает «Транснефть» и программу цифровизации капитального строительства – «ИНФОМАКС». Цель – перейти от бумажной модели управления строительством к цифровому формату на основе технологий информационного моделирования. Будут полностью автоматизированы и оцифрованы бизнес-процессы, связанные с проектированием, строительством, вводом и реконструкцией. У объектов капстроительства буквально появятся цифровые двойники. О подобных задачах многие говорят и в мире, но решений, как обеспечить полный цикл для гигантов, подобных «Транснефти», не существует. Российская компания приняла на себя этот уникальный технологический вызов, новый для всего мирового ИТ-сообщества. Уже сейчас согласование документации с Главгосэкспертизой осуществляется в цифровом виде.

Штаб-квартира «Транснефти». Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Платформа будущего

Одна из амбициозных задач – создание платформы диспетчерско-технологического управления «ЭВОСКАДА». Название – отсылка к штаб-квартире ПАО «Транснефть» в Москве – башне «Эволюция». Аналогично уникальной высокотехнологичной архитектуре здания, новая цифровая платформа откроет революционные возможности управления трубопроводами, нефтеперекачивающими станциями, резервуарами, железнодорожными эстакадами и портами, как единым организмом трубопроводного гиганта.

Разработка «Транснефти» станет частью не только нефтепроводной отрасли – ее можно будет применять в других сферах экономики. На базе платформы можно создавать любые ИТ-продукты, она использует современные протоколы и готова взаимодействовать с «умными» устройствами. Важным преимуществом является открытость платформы для развития силами сторонних интеграторов, технологическая совместимость с решениями крупных российских компаний, занимающихся разработкой ПО. Так, совместимость с государственной «Гостех» позволяет говорить о создании нового индустриального сегмента в этой платформе.

В числе других сильных сторон – высокая производительность – 1,2 млн изменений в секунду, динамическое масштабирование и надежность, а также применение сервис-ориентированной архитектуры, представляющей конструктор из множества независимых компонентов. Они легко заменяемы и могут модернизироваться без привязки к остальным компонентам программного продукта. «Там, где мы располагаем высокими компетенциями, обязаны вести разработку сами таким образом, чтобы создавать возможности не только для себя, но и для рыночных компаний. Они могут включаться в эту разработку, но в рамках «правил игры»: той платформы, которую мы сделаем базовой, и методологии, архитектуры и единой модели данных. Мы делаем действительно уникальную отечественную платформу, а не конкретную систему для себя. Создаем среду разработки – экосистему для отечественных разработчиков», – подчеркивает вице-президент ПАО «Транснефть» Андрей Бадалов.

«Транснефть-Технологии» – важнейший участник реализации Стратегии цифровой трансформации ПАО «Транснефть». Предприятие занято во всех крупных ИТ-проектах компании, связанных с ключевыми задачами – модернизацией информационно-вычислительной инфраструктуры и импортозамещением ПО. Как отмечает ее гендиректор Дмитрий Дворников, взят курс на технологическую независимость. «У нас всегда есть творческие задачи для людей, которые хотят развиваться, и интересные проекты, значимые как для самих сотрудников, так и для компании, и для страны в целом», – говорит он.

Свое цифровое производство необходимо

Кто-то спросит, почему не отдать разработки на сторону? Дело в том, что имея собственную высокоэффективную ИТ-структуру, «Транснефти» проще создавать технологии в соответствии с особенностями функционирования своего грандиозного хозяйства, в котором помимо трубопроводов – множество крупных площадочных объектов, в том числе, попадающих в категорию опасных.

Во главе угла – надежность и безопасность. Передача информации вовне увеличивает риск несанкционированного доступа, утечки и искажения. Представьте, вы доверили приятелю мобильник со всеми паролями, а он забыл его в автобусе. Конечно, «внутри» имеет смысл делать только наиболее ответственные и специфичные компоненты. Тем более, когда речь идет о критической информационной инфраструктуре, её владелец хочет максимально застраховаться от возможных рисков, связанных с проблемами внешних подрядчиков (банкротства, корпоративные споры, отъезд ключевых специалистов и т.п.).

Второе – стабильная, прозрачная экономика. Ряд поставщиков ушёл из РФ, и некоторые российские компании подняли цены на 30-50%. При этом, к сожалению, без поднятия качества своих работ. ПАО «Транснефть» сталкивается с ситуациями, когда, казалось бы, крупные стабильные отечественные компании срывают сроки и не обеспечивают необходимую надежность. Складывается впечатление, что компании либо перегружены работами и у них и так «все хорошо», нет стимулов и реальной конкуренции, либо компании теряют кадровый потенциал. Все знают об усилиях Минцифры с целью поправить эту ситуацию, но пока комплексного решения не найдено. В этих условиях жесткие пропорции деления объёмов работ, выполняемых «своими» и «внешними» силами нецелесообразны.

Собственная ИТ-компания «Транснефть – Технологии» интегрирована в бизнес-процессы «Транснефти», что дает преимущество в сроках разработки от 6 до 12 месяцев. Когда «дочка» эксплуатирует все системы, это экономия и высокое качество, бесшовный переход от разработки к эксплуатации. Это, как если бы вы в период ремонта имели дома свою собственную дрель, вместо того чтобы каждый раз одалживать ее у соседа, да простят нас айтишники за столь будничное сравнение. Но даже в мире высоких технологий важно не терять чувство реальности, просчитывать риски, максимизировать эффективность. Главное при этом - обеспечить безопасность, непрерывность и надежность работы российского транспорта по перекачке нефти и нефтепродуктов.