Россия говорит Европе ДОВСЕдания - Москва выходит из Договора об обычных вооруженный силах. Что это значит

Согласно Договору, в пределах района его применения группам государств-участников Договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В чем суть этого документа? Почему Москва решила его денонсировать? Какие выгоды получит Россия, идя на такой шаг? Попробуем разобраться.

1. ЧТО ТАКОЕ ДЕНОНСАЦИЯ?

Это надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им международного договора. Причем, право на денонсацию должно быть предусмотрено в самом договоре (такое положение в ДОВСЕ есть). Таким образом, денонсация не является нарушением Договора, а, наоборот, является правомерным (законным) способом его прекращения.

2. В ЧЕМ СУТЬ ДОВСЕ?

Этот Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. А в 1999 году, на саммите ОБСЕ в Стамбуле, был подписан обновлённый (адаптированный) вариант ДОВСЕ с учётом новых условий (роспуск ОВД и расширение НАТО). На основе адаптированного ДОВСЕ предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням обычных вооружений и техники для каждого государства-участника. Соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО. Оно так и не вступило в силу.

Все это давало европейским странам НАТО серьезное преимущество над Россией. Именно поэтому 13 июля 2007 президент России Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров». А 29 ноября того же года был принят соответствующий закон.

Но ситуация продолжала усугубляться и потому 10 марта 2015 года Россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. Таким образом объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ стало полным. В то же время Россия формально оставалась участником Договора.

Ну а 10 мая 2023 года Российская Федерация денонсировала Договор. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Он назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации.

3. ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЛ ДОГОВОР?

В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на 5 основных категорий обычных вооружений и техники — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолёты и боевые самолёты.

Согласно Договору, в пределах района его применения (от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря, включая островные территории) обеим группам государств-участников Договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, при этом их суммарное количество не должно было превышать:

- 40 000 боевых танков;

- 60 000 боевых бронированных машин (ББМ);

- 40 000 артиллерийских единиц калибра 100 мм и выше;

- 13 600 боевых самолётов;

- 4 000 ударных вертолётов.

Договором, помимо прочего, ограничивалась численность боевой техники в определенных зонах, в том числе на флангах (Болгария, Румыния, Закавказский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Одесский военный округ ВС СССР для Организации Варшавского оговора (ОВД); Для Греции, Исландии, Норвегии и Турции - для НАТО). Каждой стороне разрешалось размещать 4 700 танков, 5 900 бронемашин и 6 000 артиллерийских систем.

Вступившие в НАТО после распада Варшавского Договора Латвия, Литва и Эстония отказались присоединяться к ДОВСЕ.

В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на 5 основных категорий обычных вооружений и техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. КАК МЕНЯЛАСЬ СИТУАЦИЯ?

После распада Варшавского Договора и СССР возникла новая ситуация с ДОВСЕ.

В этой связи в мае 1996 года Россия предложила промежуточное компромиссное решение проблемы фланговых ограничений ДОВСЕ. По Договору России разрешалось иметь в Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах в общей сложности до 700 танков, 580 бронемашин и 1 280 артсистем. Затем последовало Соглашение об адаптации ДОВСЕ (подписанное 19 ноября 1999 года на Стамбульском саммите ОБСЕ) было разработано для урегулирования военного дисбаланса, связанного с произошедшими масштабными военно-политическими изменениями — расширением НАТО и вступлением в него ряда бывших стран Варшавского Договора и постсоветских государств. Этим Соглашением вместо зонально-групповой системы квот (по признаку членства в военно-политических союзах времён «холодной войны») вводились национальные и территориальные лимиты для каждого государства-участника (последние предполагали возможность размещения на территории государств боевой техники других стран, но не выше оговорённого уровня). Предполагалось, что режим адаптированного ДОВСЕ будет способствовать укреплению безопасности каждого государства-участника независимо от его принадлежности к военно-политическим союзам.

Соглашение об адаптации ДОВСЕ было подписано 30 государствами, но ратифицировано оно было лишь Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной. Но так и не вступило в силу. Грузия и Молдавия вообще отказались приступить к ратификации, требуя исполнения Россией обязательств о выводе войск с их территории, которые Россия взяла на себя в Стамбуле. На этом основании страны НАТО также блокировали процесс ратификации Соглашения. Позиция России состояла в том, что соглашения с Грузией и Молдавией, подписанные в Стамбуле до подписания Соглашения об адаптации ДОВСЕ, носили двусторонний характер и не имели отношения к ДОВСЕ, а потому не должны были являться препятствием для ратификации Соглашения другими странами.

Прибалтийские государства (Латвия, Литва и Эстония) и балканские страны (Словения, Албания и Хорватия), вступившие в НАТО в 2004 и 2009 годах, отказались присоединяться к ДОВСЕ.

Это еще больше усугубило проблему и ставило Россию в еще более невыгодное положение.

5. ЧТО ПРЕДЛАГАЛА МОСКВА?

В такой ситуации 26 апреля 2007 года Владимир Путин заявил о возможном объявлении моратория на исполнение Россией условий ДОВСЕ в связи с тем, что страны НАТО не ратифицировали Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 1999 года. Действие моратория, по его словам, планировалось сохранить до тех пор, пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют договор и не начнут его строго исполнять. В случае «отсутствия прогресса на переговорах» Путин пообещал прекратить выполнение Россией обязательств по ДОВСЕ.

28 мая Россия официально обратилась к стране-депозитарию ДОВСЕ — Нидерландам — с запросом о созыве чрезвычайной конференции государств-участников ДОВСЕ, которая и состоялась 12-15 июня в Вене.

На конференции российские представители указали на условия, которые, по их мнению, способны «восстановить жизнеспособность режима ДОВСЕ». Среди них:

- присоединение к ДОВСЕ Латвии, Литвы и Эстонии;

- понижение суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО для компенсации потенциала, приобретённого в результате расширения блока;

- отмена фланговых ограничений для территории России;

- вступление в силу или, по крайней мере, начало временного применения Соглашения об адаптации ДОВСЕ не позднее 1 июля 2008 года.

Западные государства, однако, саботировали предложенный Россией план восстановления жизнеспособности Договора.

13 июля 2007 года Путин подписал Указ «О приостановлении Россией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров».

В сопроводительной справке МИД указывалось, что решение было вызвано «исключительными обстоятельствами, влияющими на безопасность РФ».

> 6. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ НАРУШЕНИЕ ДОВСЕ ЕГО УЧАСТНИКАМИ?

- Уклонение Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии от оформления изменений в составе групп государств-участников ДОВСЕ в связи с их присоединением к НАТО;

- превышение государствами-участниками ДОВСЕ, присоединившимися к НАТО, «групповых» ограничений ДОВСЕ в результате расширения НАТО;

- негативное воздействие планируемого размещения обычных вооружений США на территории Болгарии и Румынии на соблюдение «групповых» ограничений ДОВСЕ;

> - невыполнение рядом государств-участников ДОВСЕ принятого в Стамбуле политического обязательства об ускоренной ратификации Соглашения об адаптации;

- невыполнение Венгрией, Польшей, Словакией и Чехией принятых в Стамбуле обязательств по корректировке территориальных предельных уровней;

- негативное воздействие неучастия Латвии, Литвы и Эстонии в ДОВСЕ (которое привело к появлению территории, «свободной» от ограничений на размещение обычных вооружений, в том числе и вооружений других стран) на выполнение Россией своих собственных обязательств по Договору на северо-западе РФ.

7. ТЕРПЕНИЕ КОНЧИЛОСЬ

В декабре 2007 года односторонний российский мораторий на исполнение ДОВСЕ вступил в силу. В то же время российская сторона с учётом обращений ряда государств-участников ДОВСЕ приняла решение в порядке исключения продолжить участие в работе Совместной консультативной группы (СКГ) по ДОВСЕ, рассчитывая, что эта площадка будет задействована для разработки нового режима контроля над обычными вооружениями.

10 марта 2015 года Россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях СКГ, признав продолжение участия в них бессмысленным с политической и практической точек зрения. Таким образом приостановление действия ДОВСЕ стало полным (но денонсацией это еще не было).

8. ХВАТИТ НАС ДУРИТЬ

И вот теперь Путин принял решение денонсировать ДОВСЕ. Игра в "подкидного дурака" закончилась. Устраивая многолетнюю возню вокруг Договора, США и другие страны НАТО наращивали свои военные позиции в Европе и все больше продвигались к границам России. Это раз. Два. Недавно в НАТО была принята Финляндия, что еще больше усугубляет дисбаланс обычных вооруженных сил между Североатлантическим блоком и РФ. И третье. Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, что тоже радикально расходится с положениями ДОВСЕ. Потому, образно говоря, в этой ситуации Россия "развязывает себе руки", освобождая от "пут" ДОВСЕ. Выход из Договора - это адекватная реакция Москвы на новые военные угрозы.