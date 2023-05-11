Одно финансовое решение сделает ваш брак долгим и счастливым: неожиданное открытие ученых

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Похоже, если любовь и нельзя купить за деньги, то счастливый брак - вполне. Общий счет в банке – залог долгой и счастливой совместной жизни пары и крепкой семьи, выяснили ученые из Университета Иллинойса. Участники семейной пары, у которых есть совместные счета в банке, более уверенны друг в друге и в совместном будущем и меньше ссорятся из-за денег.

Исследователи взяли под пристальное внимание на срок в два года 230 пар, которые были помолвлены или недавно поженились. На старте процесса наблюдения у всех участников были свои личные счета в банке. Потом из пар сформировали три отдельные группы: с совместной “кубышкой”, с раздельными счетами в банке, и третью группу пригласили сделать самостоятельный выбор, а как им было бы удобнее вести свои финансы.

В результате через опросники исследователи выяснили, что пары с совместными банковскими счетами через два года оценили свои отношения намного выше, чем те, у кого денежки были врозь.

Одна из причин успеха такого подхода к браку – партнерам просто не обойтись без общения и детального обсуждения своего будущего, включая планирование количества детей, время их появления, размера квартиры или дома и прочих подробностей семейной жизни.

- Люди часто назвали себя «единым целым», когда мы просили их описать свои отношения, - говорит автор исследования социолог Дженни Олсон, описывая пары с совместными счетами в банке.

А вот те, кто предпочитал оставить денежки врозь, подсознательно не были нацелены на совместное будущее и меньше доверяли друг другу. Около 20% пар из исследования не продержались и двух совместных лет, причем число «выбывших» состояло в основном из тех, кто не объединил свои банковские счета.

Среди других ключей к успешному браку эксперты Университета Рочестера называют:

- Регулярное общение друг с другом, умение и свое мнение высказать и партнера услышать и совместно выработать общую позицию.

- Проявлять свою благодарность супругу или супруге словесно и делами.

- Оставлять за партнером право иметь свою точку зрения и при этом реагировать на пожелания друг друга.

- Отмечать праздничные даты пары, но и про личное пространство и время друг друга не забывать.

- Принимать ответственность за свой вклад в отношения пары и научиться прощать себя и любимого.