С богатыми тоже плачут: за что саратовский бизнесмен пытается посадить бывшую любовницу в тюрьму

Предприниматель Роман Трифонов утверждает, что содержанка Диана Кромм воровала у него деньги. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С богатыми тоже плачут – так можно коротко рассказать эту историю. 21 октября 2022 года районный суд города Энгельса вынес приговор – 3 года 6 месяцев лишения свободы Кромм Диане Викторовне, 37-ми лет от роду, за кражу 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Диана тут же выступила в Телеграм-канале и объяснила, что ее оклеветал любовник, влиятельный саратовский бизнесмен Роман Трифонов, который пять лет платил ей содержание, а после расставания решил свести баланс и счеты.

«Проститутка!», - тут же написали соцсети. «Это его надо кастрировать!», - возразили им женские сайты.

А я тут же вспомнила историю доктора Курпатова, проживавшего в нехорошем, общественно порицаемом сожительстве со своим помощником Алексеем Иевским и точно так же обвинившим юношу в «воровстве подарков».

Это что, все денежные мешки теперь так развлекаются?

Раньше от них можно было откусить кусочек, сожительством поправить свое благосостояние, а теперь, только встали и отряхнулись, - подарки назад? Золушка плачет и курит в сторонке, старая сказка на новый лад.

ДЕВУШКА ВИДА ЭЛЬФ

Меня встречает девушка в белом: белые джинсы, белая толстовка, лицо неправильное, как у Водяновой, фигурка-тростинка и детский голос. Вот каких подруг выбирают богачи!

Диана немедленно обижается:

- Я никогда не воспринимала его как богатого, я сама из обеспеченной семьи, мой папа был директором птицефабрики, директором Речного порта! Мама Романа сказала про меня на суде: «Она профессиональная содержанка» - знаете, как мне обидно было? Я в 18 лет пошла к папе на птицефабрику маркировщицей, я всю жизнь работала, на момент встречи с ее сыном у меня были две квартиры и «Ауди», а сейчас я работаю на молокозаводе, я ведущий менеджер молочного направления группы компаний «Белая долина»!

«Белая долина» - поволжский агрохолдинг. Кухня у девушки тоже молочно-белая, сверкающий «Мерседес» черный. Я попала в сливки энгельсского общества.

Диана Кромм. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЛЮБОВНАЯ ЛЮБОВЬ

- Мы познакомились в 14-м году в «Альфа-банке», я была сотрудник – он крупный клиент, бизнесмен. Постепенно отношения стали доверительные, то он яхту покупает: «Диан, помоги по дружбе страховку оформить», - то курс евро на Форексе просит отследить, а я на работу приду – букет из 29-ти роз стоит: когда мы встретились, мне было 29 лет, он говорил, для него знаковое число... Девчонки в банке уже шутили: «Твой кудрявый пришел», - я его «кудряш» звала, он всегда с кипишем на голове ходил. В апреле 16-го пригласил меня: «Ты мне снишься…»

Началась любовь. Диана говорит – и у нее светятся глаза:

- Человек достиг таких высот, он владелец нескольких фирм, бурит скважины для «Роснефти» и «Газпрома», и он приезжает в мой перерыв в банк с судочками: «Мясо тебе или рыбочку? Суши или салатик?» Мне казалось, что это добрейший человек, что заботливее, внимательнее, душевнее я в жизни не встречала! Мама попала в больницу – он ей передачки возит, мне трудно забирать ребенка из садика – отправляет за ним своего водителя... Или я просыпаюсь – деньги на тумбочке лежат. Звоню ему: «Ты зачем, я же не из-за денег!», - он: «Ты дура!!! Я же тоже хочу заботиться о тебе! Я не умею дарить подарки!», - я скорее еду в банк, кладу ему обратно на счет…

Какая бочка меда.

С Трифоновым Диана познакомилась в 14-м году на работе, она была сотрудником банка, он - крупным клиентом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ОКАЗАЛСЯ ЖЕНАТ

- Я с себя вины не снимаю, - сокрушается Диана, - я знала, что он женат. Сначала, на момент ухаживаний в банке, нет, но когда признавался в любви – уже да… Он говорил, что с женой не живет, что у нее проблемы с…

В скобках: разглашать медицинскую тайну я не имею права, скажу так: в разговорах с Дианой бизнесмен ссылался на извечную русскую «болезнь», на допросе у следователя – на последоровую хандру, а было ли там что на самом деле, большой вопрос, сами поймете.

Героиня продолжает:

- Я сразу сказала: «Ром, мне это все не нужно, я хочу определенности…»

И ее можно понять: Диана-то на момент встречи с кудрявым тоже была замужем, менять статус жены на статус любовницы - такое себе.

- И что Роман? – спрашиваю.

- «Да-да, я сейчас вернусь из Португалии, ищи квартиру», - вернулся - стали жить вместе, квартиру он купил мне стометровую, в элитном доме, я еще спросила: «На кого будем оформлять?», - «На тебя, конечно!» Мы ходили в кафе с нашими детьми, я водила его и моего сына на футбол, мама его к нам приходила, говорила мне: «Занимайся старшим, Ромой, а я уж буду с внуками», – жили такой шведской семьей.

Мама Романа Трифонова Нелля Николаевна, которая потом заявила, что Диана ее обворовала. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ну, и недолго фраер танцевал.

- В четыре утра просыпаюсь – мечется: «Сын позвонил: жена с лестницы упала». Потом – баня сгорела… Короче, он все время туда уезжал. На Новый год у него такие планы были: «В Алма-Ату поедем, в горы, будем вдвоем», - смотрю, билеты все не покупает и не покупает, спросила – он и выдал: «Мы с мамой решили, что Новый год надо встречать дома, с сыновьями».

Ага, «а по субботам и воскресеньям я оставалась одна».

То есть, нормальной счастливой жизни у Дианы было несколько месяцев в 2016-м. А дальше настало то, что за черными и белыми полосками у зебры.

Диана переписывалась со «свекровью» и от неё узнавала об обманах Романа. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

- Я сразу сказала: «Ты не даешь мне нормальных отношений – я буду строить свою жизнь». Встретила человека, назло ему. Знаете, что он сделал? Выкупил компанию этого моего любовника, оформил ее на брата и разместил в своем здании, моего любовника взял кем-то на работу! Надо мной весь Энгельс смеялся: «Что делать, если хочешь подняться в бизнесе? Подкати к Диане, и Трифонов все устроит!» (на самом деле, веселого мало, потом этот любовник дал показания против Дианы на следствии и суде. – Ред.).

Короче, если верить рассказу девушки, Трифонов и не подумал отступиться. Он приходил, стучал ей в дверь и бил припаркованную во дворе машину, пинками разбивал фары, отрывал зеркала, орал: «Выходи», - потом чинил, из-за чего полиция дважды выносила по заявлениям Дианы отказы в возбуждении уголовного дела; важное уточнение: Трифонов эту машину и купил.

Однажды, по рассказу Дианы, Роман бежал за движущейся машиной, бил ее, упал на спину и написал заявление на Диану, что она его сбила.

Диана продала подаренную бизнесменом квартиру, доложила папиных денег и купила другую, в еще более крутом месте, на набережной Волги: тогда, по ее словам, некто подговорил прораба, тот взял кувалду и разбил плитку, ванну, подоконники, краску расплескал на пол и стены (следы шпатлевки видны до сих пор). Потом Трифонов, якобы, сам пришел в готовый ремонт, разбил телевизор в гостиной и телевизор в спальне, потом Диана и Роман вместе отдыхали в Баку, поссорились в номере и орали так, что их забрали в полицию, потом на очередной одинокий Новый год Диана уехала в Волгоград, Трифонов, бросил семью в Таиланде и приехал: «Люблю-не могу…»

В общем, отношения полыхали.

- Я была влюблена – очень, - вздыхает Диана. – Смотрела на него - и все забывала. Теперь я понимаю, что он и не собирался на мне жениться, ему было так удобно. Но тогда он просил у меня дочку, просил дать время, чтобы закончить те отношения, он говорил это не только мне, но и моим родителям, уговаривал их воздействовать на меня, чтобы я ждала! Он при мне, из моей машины по громкой связи звонил жене: «Отстань, я живу с Дианой, я с ней сплю!» А потом говорил мне, что лег в больницу, слал мне фотки из палаты, я писала его маме, а та отвечала: «Мы отдыхаем на Мертвом море в Иордании»…

Как видят себя жена и любовница. Статусы из соцсети. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Много есть историй, когда мужчина идет на все, только бы не разводиться с «постылой» женой и не жениться на «страстно любимой» женщине. Медиамагнат Игорь Малашенко, которого любовница Божена Рынска долго уговаривала на свадьбу, быстро выпилился.

«Я ТЕБЯ УНИЧТОЖУ»

- Мы в 2020 году вдрызг разругались, он звонил всем моим подружкам, рассказывал, какая я плохая, я все испортила, завела любовника, а он хотел семью, детей, он к этому шел, стремительно, – ерничает Диана. - После Нового года-2021 явился: «Диан, мы с тобой наворотили, но – чувства… давай еще раз попробуем», - я: «Ром, даю две недели. И – мне нужна конкретика: или ты сюда, или туда, но больше тогда ко мне не подходи». Проходят две недели: «Диан, гости по работе приезжают из Москвы, надо их встретить, в гостинице с ними переночую».

Я за все эти пять лет ни разу его не проверяла, а тут думаю: проеду мимо его коттеджа, ну и, конечно, машина его стоит. Я звоню: «Ром, а как же…?», - и вижу: он опрометью выбегает из дома, при этом орет в трубку: «Ты дура!!! Я в гостинице!!! Это шофер машину пригнал, здоровьем твоим клянусь!», - доезжает до гостиницы и начинает ее снимать. Я в шоке, это как фильм «Газлайтинг», когда ты видишь человека, а тебе говорят – это не он, я себе уже перестала верить… Набираю его жене: «Скажите, а Роман ночевал дома?», - «Да. А что, вы еще встречаетесь?», - «Ну, да», – «А он мне сказал, что вы его преследуете, таскаетесь за богатыми»… Тут же он перезванивает: «Если ты сейчас не позвонишь моей жене и не скажешь, что соврала, я тебя уничтожу».

От любви до ненависти…

Трифонов заехал к брату Дианы и сказал: «Пусть вернет квартиру, машину и деньги, иначе я ее посажу». Диана не прислушалась – Роман написал заявление на уголовное дело.

Теперь понятно, почему на вопрос, за что бывший окрысился на нее, девушка отвечает сложносочиненно: «За то, что я рассказала о наших отношениях его жене, завела любовника и отказалась вернуть подарки».

Я бы сформулировала проще: за то, что отказалась быть любовницей.

Судя по рассказу Дианы, она настойчиво претендовала на роль официальной подруги Романа, грозила разрывом, если не получит штамп в паспорте, а бизнесмен ведь вложился в нее материально, отсюда бесконечные скандалы… Как он там говорил соседям, пытавшимся остановить избиение Дианиной машины: «Моя машина, хочу и бью»?

Судя по рассказу Дианы, она настойчиво претендовала на роль официальной подруги Романа, добиваясь штампа в паспорте. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

МУЖСКАЯ ПРАВДА

Писать об отношениях двоих со слов одного категорически неправильно, и я приложила ряд усилий, чтобы поговорить с Романом. Я дважды приезжала в его коттедж, входила во двор, стучала, кричала: «Ау», - и наблюдала выставленные на пороге детские тапки и банки с домашними закрутками. Все телефоны бизнесмена тоже не ответили.

Коттедж Романа Трифонова. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Зато письмо в соцсети неожиданно дошло: «Это (рассказ Дианы. – Ред.) – форма ее защиты, она простая воровка и содержанка», - написал Трифонов и посоветовал мне ознакомиться с делом.

Так я и сделала.

На допросах бизнесмен не скрывал: он спал со своим банковским менеджером, давал ей деньги, давал для поездок в Казахстан своего водителя. Но сближение произошло по инициативе Кромм, он не отнесся к этому серьезно, он ведь человек семейный! Квартиру купил из чувства вины, так как муж Дианы застукал их в Самаре и выгнал женщину из дома, и, вообще, в основном Диана сопровождала его в поездках.

Однажды в 2018-м они отдыхали в Баку (это когда их после скандала забрали в полицию. – Ред.), и при оплате номеров у него неожиданно кончились деньги. Роман обратился в банк и узнал, что к его расчетному счету привязана карточка, которую он не открывал, и точно такая же история обнаружилась со счетом его мамы.

Кромм стала шантажировать его: если он сообщит о воровстве денег в полицию, она расскажет об их интимной связи его жене, которая и так находилась в тяжелом психологическом состоянии после рождения ребенка. Три года он продолжал платить Кромм за интимную близость, так как считал это гарантией невмешательства в его семейные дела, однако в январе 2021 Диана нарушила договоренность...

Совсем другой взгляд на те же факты. Чистая иллюстрация к фразе: «Все мужчины с Марса, все женщины с Венеры».

- Он говорит неправду, - свидетельствует подруга Дианы Инна Сергина. – Все развивалось на моих глазах, он пылинки с Дианы сдувал, относился к ней, как к своей женщине.

- Он называл меня тещей, деда тестем, - с горечью вспоминает мама Дианы Людмила Михайловна Кромм. – Он представлялся так всем нашим родственникам, говорил: «У меня серьезные намерения в отношении вашей дочери, я только в ней вижу свое счастье», - просил повлиять на нее, чтобы не торопила разводиться, однажды час рассказывал мне, что его сын смертельно болен, я расчувствовалась: «Конечно, спасай ребенка!», - а оказалось, у мальчика какая-то родинка на руке…

Мама Дианы и её подруга, которые подтвердили любовное сожительство девушки с Трифоновым, и обе запретили публиковать свои лица. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Когда он умоляет, ему не верить невозможно, - объясняет Диана. - У него слезы на глазах…

Такие люди и становятся бизнесменами, что ж тут странного.

Удивило другое: и подруга, и мама, которые должны были подтвердить слова Дианы, обе отказались печатать свои лица в газете, чем доказали: они что-то скрывают.

И Скойбеда продолжила свое расследование.