Большинство россиян согласились, что в стране пора ввести штраф за самовыгул домашних питомцев

В Госдуме предлагают ввести штраф за самовыгул домашних любимцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Госдуме предлагают ввести штраф за самовыгул домашних любимцев. Причем не просто формальный, а довольно солидный – в размере МРОТ. По мнению депутатов, самовыгул пора приравнять к выбрасыванию собак на улицу и серьезно наказывать безответственных хозяев. Большинство россиян с этой инициативой согласились. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что введение штрафов выступают 83% участников исследования.

Так, 45% опрошенных полностью поддерживают идею депутатов, и считают, что штрафы как раз должны быть в размере МРОТ.

А вот 10% россиян также выступают за введение штрафов, но говорят, что наказание все же должно быть не таким суровым, а то слишком крупные выплаты просто будут неподъемными для людей.

«Штрафы в размере МРОТ только депутатам возможно платить. Штрафы нужны, но не такие, которые людей по миру пустят», - рассуждает участница опроса.

Однако такое мнение разделяют не все, 16% считают, что штрафы как раз должны быть большими, тысяч сто, и только тогда эта мера действительно поможет отучить людей выпускать питомцев на улицу без надзора.

«Не отправляйте собак в самовыгул, и ничего платить не придется», - уверена респондентка.

Еще 12% россиян также выступают за введение штрафов, более того, они уверены, что правила должны распространяться на всех владельцев домашних животных, а не только на собаководов. Мол, кошек на ушицу тоже отпускать не стоит, не всем это нравится.

И только 11% россиян выступили против введения штрафов. Чаще всего респонденты говорили, что за соблюдением этого правила попросту будет некому следить. Неужели полиция будет ходить за собакой, чтобы дождаться к какому дому она подойдет, чтобы вычислить хозяина и выписать штраф? Ведь далеко не все питомцы в стране имеют клеймо или чип.

Оставшиеся 6% заявили, что не знают, как правильно поступить, и стоит ли вводить штрафы.

В Госдуме предлагают ввести штраф за самовыгул домашних любимцев. Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,7 тысячи человек.