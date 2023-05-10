Александр ПУШНОЙ: «Девочки просят меня спеть «что-нибудь из Егора». Я пою песню Летова, а они говорят: «Да нет, из Егора Крида!»

Шоумен, теле- и радиоведуший Александр Пушной Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

10 мая в 20.00 на СТС стартует новая игра «Обратный отсчет». По условиям два участника получают три миллиона рублей, которые им предстоит сохранить. В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи и ограниченное время на их решение. Когда время заканчивается, счётчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звёзды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить… Среди звездных пар, принявших участие в программе - Валерия и Глюк’оZа, Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, Антон Шастун и Дмитрий Позов, Карина Кросс и Юлианна Караулова, Владимир Маркони и Александр Белькович, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, Айдар Гараев и Митя Фомин, Георгий Дронов и Никита Тарасов, Янина Студилина и Камиль Ларин.

А накануне ведущий программы Александр ПУШНОЙ побывал в студии радио «Комсомольская правда».

- Скажи, пожалуйста, кем ты себя считаешь – ведущим, музыкантом, ученым?

- Удивительное дело, но мне платят деньги за мою, как я считаю, НЕ профессию - ведущего. Хотя, раз платят, это уже профессия… Вообще я закончил физфак, даже в аспирантуре поучился год, и это мне очень помогает в жизни. И я музыкант – это мое хобби. Я когда-то хотел, конечно, быть как Джеймс Хэтфилд из «Металлики», кататься по стадионам, играя свою музыку, но в итоге осталось то, что осталось. А мне уже 47 лет, вот-вот исполнится 48. Как раз у меня 20 мая в Новосибирске концерт, 26-го – Питер, 27-го – Москва. Дряхлый 48-летний музыкант будет давать концерты…

- Где-то сейчас на словах «дряхлый 48-летний» засмеялся Мик Джаггер…

- Кстати, Мика Джаггера постоянно спрашивают: «Вам уже 80, и вы до сих пор собираете стадионы. Как вы объясните такую удивительную популярность столь немолодой группы? Он отвечает гениально: «Просто все они думают, что это последний концерт и, естественно, на него приходят»…

И среди всех этих направлений все-таки моя профессия, за которую мне платят деньги - теле- и радиоведущий. От этого отбрыкиваться глупо. Но все равно каждый раз, когда мне предлагают тот или иной проект, я сразу говорю «Нет». Потому что я телеком переболел давным-давно, и действительно не вижу в этом больше никакого романтизма.

- Но вот сейчас на СТС у тебя начинается программа «Обратный отсчет»…

- Александр Акопов позвал меня в гости, говорит: «Ты на СТС почему ничего не делаешь?» Я начинаю рассказывать: вот, у нас была программа «Галилео», в 2007-м появилась, в 2013-м закончилась. И у нее настолько большой резонанс оказался, что сегодня подходят дети и говорят: «Мы выросли на ваших программах». Александр Завенович предложил: «Давай попробуем сделать еще что-нибудь на СТС». А он умеет убеждать! Изначально эта же команда делала проект на ТНТ, он назывался «Двое на миллион», вел Паша Воля. Это было про игру, про деньги. Оказалось, если оставить те же правила, ту же команду, но поменять ведущего, будет другая программа: не про деньги и не про игру, а про настроение.

На канале «Россия» уже несколько лет идет программа «Пятеро на одного», где я в качестве постоянного участника отвечаю но вопросы. Естественно, побывав на месте, что называется, простого отгадывающего, в качестве ведущего все, что ты хочешь делать, - это подсказывать. Изо всех сил. И ребята, которые со мной работали, на съемках мне кричали в ухо: «Не надо, не подсказывай! Зачем ты это делаешь?» А я не могу, меня прям тянет.

- Послевкусие у тебя какое осталось после съемок?

- Самое удивительное, что я оказался абсолютно согласен с Александром Завеновичем. Он сказал: «Давай в кайф сделаем, чтобы было клево и интересно. И ты сам уйдешь с хорошим настроением». Так и было. Я снял девять программ, получил удовольствие. И мне даже все равно, какой это будет рейтинг собирать… Хотя так нельзя говорить, да?

- Как музыкант, ты известен сейчас в основном своем своими кавер-версиями… А ждешь чего-то нового: вот сядет Пушной, выпустит альбом с собственными песнями…

- Если бы я мог написать, как Юрий Антонов, 12 песен, но гениальных, я бы их написал. Не получается… Что с возрастом приходит к человеку? Самоконтроль. В 20 лет, ты можешь писать всякую фигню и считать, что это круто. А с возрастом начинаешь сам себя редактировать. Мне не хватает молодецкой наглости. Если я что-то делаю, надо, чтобы я это прослушал три тысячи раз, и каждый раз что-то исправлял. А потом смог сказать: ну, вроде неплохо. И сам мог, как минимум, это слушать без скорченной рожи.

Вообще профессия очень отличается от хобби. Когда ты делаешь что-то профессионально, твоя задача – выполнить это не ниже определенного уровня, чтобы люди, которые с тобой работают, сказали: «Это хорошо». Так это было, например, в «Обратном отсчете» на СТС. Программу записали. Все, кто со мной работал, сказали: «Саня, все получилось, все здорово». А когда ты делаешь хобби, границ сверху и снизу нет. Ты должен не просто сделать хорошо, чтобы оно прошло по всем параметрам, ты должен сделать – «вау!» С другой стороны, мой хороший знакомый Игорь Шаров, который еще в КВН играл тысячу лет назад, однажды сказал гениальную фразу: «Чтобы написать что-то хорошее, надо не очень сильно напрячься, а очень сильно расслабиться».

- Иногда у молодежи возникает интерес к знаменитым группам по неожиданным причинам. В последнем сезоне «Очень странных дел» главный герой играет песню группы «Metallica», борясь с демонами. Молодое поколение полезло смотреть и слушать, что это за старичье?

- А я как-то запилил кавер на великого Егора Летова, и его вставили в сериал «Пищеблок». И была очень смешная история. Парень, фанат «Пищеблока», сидит и слушает саундтрек. Меня, естественно, он не знает, Егора Летова тоже, - просто подпевает саундтреку. И заходит мама, женщина моего возраста. Слышит песню краем уха и тоже начинает подпевать. Сын спрашивает: «Мама, а ты откуда знаешь саундтрек к «Пищеблоку»? Мама такая – «Сынок, дай-ка я тебе расскажу…» И ведь действительно, для них это саундтрек к сериалу, а для нас - немножко другое. Еще была история, когда мне девочки 17-летние попросили «что-нибудь из Егора исполнить». Я им начал чего-то петь из Летова, а они говорят – «Да нет, из Крида!» Вот такие разные Егоры у нас возникают. Самое страшное, если бы они меня попросили исполнить что-нибудь из Крида, то я бы… Я же не знаю ни одну его песню!

- Саша, а есть что-то, что вызывает у тебя категорическое отторжение?

- Стиль какой-то? Ты знаешь, вот я не могу шансон слушать. Я не люблю дешевые аранжировочки, с пластмассовым звуком. Ребята, если уж у вас есть на это деньги, ну, сделайте это красиво, сделайте это музыкально.

- Тебе даже Михаил Круг не нравится?

- Я у Круга знаю одну песню. «Владимирский централ»…. Вряд ли я могу здесь выступить экспертом, потому что, если бы я любил шансон, я бы его слушал. Мне нравится вся гитарная музыка, все, что связано так или иначе с жужжанием перегруженных усилителей!